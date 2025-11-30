El pasado sábado 29 de noviembre se llevó a cabo una nueva jornada de “Yo soy”, donde diversos participantes hicieron gala de su talento y se llevaron el aplauso del público; sin embargo, no todo es positivo, ya que tres imitadores cayeron en noche de sentencia, entre ellos, Jungkook.

El cantante Enzo Jiménez, intérprete de Jungkook en la competencia, sorprendió a todos al interpretar el tema “3D”, haciendo bailar al público a su ritmo; sin embargo, no fue suficiente para convencer al jurado.

Carlos Alcántara señaló que se ha vuelto más fan del K-Pop gracias a la participación del joven; sin embargo, dejó las apreciaciones técnicas para sus compañeros del jurado.

Imitador de Jungkook cayó en sentencia tras no convencer al jurado de "Yo soy". (Foto: Captura de video)

Jely Reátegui y Ricardo Morán coincidieron en que el joven mejoró respecto a su primera participación; sin embargo, aún debe trabajar más en su imitación. Le recomendaron ejercicios aeróbicos para que pueda bailar y cantar a la vez.

Asimismo, Ricardo Morán le pidió al joven que tuviera cuidado con su pronunciación, ya que al cantar en inglés hay palabras que no dice o pronunciaciones que no son correctas. Esto fue suficiente para que el jurado decidiera enviarlo a noche de sentencia.

De esta manera, de la gala fueron tres los participantes que cayeron en noche de sentencia: Jungkook, Karol G y Nelson Pineda. Ahora tendrán que volver a enfrentarse en “Yo soy” para luchar por su permanencia en el programa.