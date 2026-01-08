“Yo soy”: Imitador de Luis Miguel volvió por su revancha y clasificó a la siguiente ronda

“Yo soy” continúa en su etapa de casting y cada día llegan nuevos participantes a probar suerte con sus interpretaciones. Esta vez, un joven imitador de Luis Miguel regresó por su revancha y obtuvo la aprobación del jurado.

Pese a que llegó con dudas y distintas opiniones en torno al personaje que debía interpretar, el participante Alex decidió seguir sus instintos y regresó al casting imitando al cantante mexicano Luis Miguel.

El cantante Alex Lucena llegó a sorprender al jurado con su interpretación del tema “Tengo todo excepto a ti”.

Imitador de Luis Miguel volvió por su revancha y clasificó a la siguiente ronda de "Yo soy". (Foto: Captura de Latina)

Tras su participación, el jurado resaltó la evolución del joven y destacó su perseverancia. Además, felicitó su calidad vocal y la potencia de su voz, que se asemeja a la del ‘Sol de México’.

“Ha mejorado un montón… Cantas muy bien y creo que en una siguiente etapa lo harás muy bien, para mí es un sí”, dijo Jely Reátegui. “La ‘Luismiguelización’ ha ido en crecimiento, por lo tanto, diré que sí”, añadió Ricardo Morán.

De esta manera, Alex obtuvo tres fotos a favor y clasificó a la siguiente ronda del casting de “Yo soy”, donde tendrá que volver a presentarse sobre el escenario para avanzar a la siguiente etapa.