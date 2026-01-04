El casting de “Yo soy” sigue presentando a nuevos participantes que llegan con grandes historias y ganas de quedarse en competencia. Esta vez, un joven imitador de Marciano Cantero se ganó la aprobación del jurado con su talento.

Un joven llamado Gael García llegó al programa motivado por una historia personal ya que sus hermanos habían postulado al programa en temporadas anteriores; sin embargo, no lograron ingresar.

A modo de revancha, el joven aseguró que se sentía preparado para asumir el reto y reveló que llegaba a imitar al cantante Marciano Cantero de Los Enanitos Verdes. “Soy músico y ya no tengo miedo al escenario”, dijo ante la sorpresa del jurado.

Imitador de Marciano Cantero se robó el aplauso del jurado y clasificó a la siguiente etapa de "Yo soy". (Foto: Captura de video)

El joven inició su casting en “Yo soy” interpretando el clásico “La muralla verde”, con el que logró convencer al jurado. Eso sí, Carlos Alcántara le pidió que interpretara otro tema.

De esta manera, Gael García aprovechó para hacer gala de su voz con la canción “Por el resto”, con el que reafirmó la decisión de Jely Reátegui, Carlos Alcántara y Ricardo Morán.

De esta manera, el joven imitador de Marciano Cantero recibió tres sí unánimes y clasificó a la siguiente ronda del casting de “Yo soy”.