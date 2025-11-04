El pasado lunes 3 de noviembre se vivió un momento muy particular en el casting de “Yo soy”, y es que un participante, imitador del cantante Óscar D’León, llegó a probar suerte y terminó siendo ovacionado por el jurado.

El joven llamado David Arana llegó al casting y aseguró ser parte de la “familia Karaoke”, una divertida familia cuyos integrantes llegaron a “Yo soy” para hacer castings individuales.

Según dijo, él solo tenía experiencia cantando en karaokes, por lo que el jurado no tuvo muchas expectativas al inicio. Incluso, Ricardo Morán pidió al editor del programa que advierta a los participantes que, si solo cantan bien en los karaokes, se abstengan de ir a las audiciones.

Imitador de Óscar D’ León sorprendió al jurado y logró su clasificación a "Yo soy". (Foto: Captura de video)

Sin embargo, lejos de desentonar, el participante empezó su participación al ritmo de “Detalles” y logró convencer automáticamente al jurado, incluso a Ricardo Morán, quien se retractó de su mensaje.

“La advertencia que he hecho, se olvidan, si están con su familia viendo el programa y se animan, se suben a un carro y vienen en este momento todos”, inició diciendo antes de ofrecerle algunos consejos y darle el sí. Carlos Alcántara y Jely Reátegui también dieron su voto positivo.

Cabe resaltar que la nueva temporada de “Yo soy” se encuentra en etapa de casting y su emisión se da de lunes a sábado, a partir de las 9 p.m., a través de la señal de Latina.