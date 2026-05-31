“Yo soy grandes Batallas” vivió una jornada final llena de emociones. Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó en la primera devolución del jurado hacia el imitador de Pedro Infante, quien no pudo contener las lágrimas ante las palabras del cantante Mauri Stern.

Tras cautivar al público con su interpretación de “Me cansé de rogarle”, el intérprete Jesús Zavaleta se paró junto al conductor Franco Cabrera para escuchar la opinión del jurado. Jely Reátegui abrió los comentarios felicitando al artista por su presentación; sin embargo, lo mejor vendría luego con las palabras del integrante de Magneto.

Mauri Stern abrió su corazón y dedicó emotivas palabras al imitador de Pedro Infante. “Pedro, logras en mí sentir una emoción que me siento privilegiado. Tu humildad, tu aura, tu luz, lo que eres, eso no se aprende, eso se lleva desde casa”, inició diciendo Mauri Stern.

Imitador de Pedro Infante se conmueve hasta las lágrimas tras emotivo comentario del jurado. (Foto: Captura de YouTube / "Yo Soy Perú")

“Seguramente tuviste una mamá que te llenó de amor, un papá que te protegió. Algo hay en ti que es mágico. Yo, en mi corazón, no te voy a olvidar nunca, que la vida me mantenga cerca de ti. Eres pura luz, la gente te ama y es por tu hermoso corazón. Gracias, te mereces toda la felicidad del mundo”, agregó el mexicano en su mensaje.

Ante esto, el imitador de Pedro Infante no pudo contener las lágrimas y rápidamente fue abrazado por Franco Cabrera. Luego, Ricardo Morán también elogió la participación del cantante y destacó su gran parecido con la figura clave de la época de oro del cine mexicano.

“Uno de los momentos más gratos que me dio ‘Yo soy’ fue tu victoria como Pedro Infante… Canta, actúa y es igual a Pedro Infante en todo aspecto”, recordó Morán, quien terminó felicitando al artista sobre el escenario.

El cantante Josué Rivaldo obtuvo su revancha y se coronó campeón de "Yo soy grandes batallas". (Foto: Captura de YouTube / "Yo Soy Perú")

Cabe resaltar que Jesús Zavaleta logró clasificar a la final de “Yo soy grandes batallas”; sin embargo, no pudo levantar el trofeo de campeón. Su compañero Raphael (Josué Rivaldo) se consagró como ganador de la temporada.