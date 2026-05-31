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Imitador de Pedro Infante se conmueve hasta las lágrimas tras emotivo comentario del jurado. (Foto: Captura de YouTube / "Yo Soy Perú")
Imitador de Pedro Infante se conmueve hasta las lágrimas tras emotivo comentario del jurado. (Foto: Captura de YouTube / "Yo Soy Perú")
Por Redacción EC

“Yo soy grandes Batallas” vivió una jornada final llena de emociones. Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó en la primera devolución del jurado hacia el imitador de Pedro Infante, quien no pudo contener las lágrimas ante las palabras del cantante Mauri Stern.

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