El pasado sábado 11 de octubre se llevó a cabo la gran final de “Yo soy”, donde el imitador de Pedro Infante (Jesús Zabaleta) se llevó el primer lugar y el trofeo de campeón tras vencer en la última ronda al intérprete de Raphael.
El cantante Jesús Zabaleta, de Cajabamba, se llevó el trofeo de campeón tras conquistar al público y al jurado con su interpretación del tema “Deja que salga la luna”. Al ser anunciado como ganador, el imitador de Pedro Infante dedicó su premio a su familia.
LEE: “Yo Soy”: Imitador de Jim Morrison fue eliminado a pocos días de la final
“Yo le dedico a toda mi familia. En primer lugar, a mi padre que falleció hace tiempo, a mi esposa, a mi hija, a mi mamá, a mis hermanos, mi abuela, a todos ellos que siempre están conmigo”, dijo el cantante.
“Nunca lo pensé, esto que me acaba de pasar hoy… hasta ahora no puedo reaccionar, pero sí estoy más que agradecido con todos”, añadió.
Cabe resaltar que, tras ser anunciado como ganador de la temporada, el imitador de Pedro Infante salió del estudio de Latina para ir a un escenario acondicionado en el canal y cantar frente a las decenas de personas que se hicieron presente para respaldarlo.
MÁS INFORMACIÓN: “Yo soy”: Imitador de Feid fue eliminado en el inicio de la semana final
A la gala final de “Yo soy” clasificaron los imitadores de Pedro Infante, Raphael, José José y Daddy Yankee, siendo el cantante urbano el que se quedó con el cuarto lugar, por lo que solo participó de la primera ronda de la última gala.
