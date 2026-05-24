El sábado 23 de mayo se vivió una noche de intensa competencia en “Yo soy”. El cantante Barúa, imitador de Rauw Alejandro, volvió a la competencia por su revancha y se enfrentó en un duelo de ritmos con el intérprete de Marcello Motta (José Rosillo). Ambos hicieron gala de su talento y, al final, el rockero peruano se quedó con la victoria.

Barúa, quien inició la temporada de “Grandes Batallas” como uno de los consagrados apareció sobre el escenario para retar a su amigo. El intérprete urbano utilizó una de las canciones más populares de Rauw Alejandro para esta etapa de la competencia: “2/catorce”.

Fiel a su estilo, el imitador de Rauw Alejandro ofreció una destacada presentación en cuestión de voz y su baile fue resaltado por el jurado. Por su parte, el imitador de Marcello Motta también hizo lo propio y logró convencer a todos con su talento.

“Yo soy”: Imitador de Rauw Alejandro regresó por su revancha y retó a Marcello Motta. (Foto: Captura de YouTube / "Yo Soy Perú")

“Has demostrado con una calidad de movimiento y vocal. Me has sorprendido y me ha gustado verde”, dijo Carlos Alcántara a Barúa. También tuvo palabras para José Rosillo: “Que lujo tenerte aquí, esta canción ahora se va a convertir en una de mis favoritas”.

“Sabes que soy tu fan, tú eres el que mejor usa el auto-tune. No se nos va por ningún lado los matices. Se te escucha muy bien, creo que en esta canción las estrofas pudieron estar más aireadas. Todo este momento final en el que pretendes ser sensual, pero creo que puedes trabajar ese concepto en ti. Se puede trabajar, bien, igualmente”, explicó Ricardo Morán al darle su devolución a Barúa.

Antes de anunciar el resultado de la batalla en “Yo soy”, Franco Cabrera tomó la palabra y reveló que la final de la temporada “Grandes batallas” se realizará en tan solo una semana. Además, el público podrá ser parte de esta experiencia musical.

El imitador de Marcello Motta se quedó con su silla de consagrado por una jornada más. (Foto: Captura de YouTube / "Yo Soy Perú")

Finalmente, el jurado conformado por Jely Reátegui, Ricardo Morán y Carlos Alcántara decidió votar de forma unánime por el imitador de Marcello Motta, quien se quedó con su silla de consagrado por una jornada más.