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“Yo soy”: Imitador de Rauw Alejandro regresó por su revancha y retó a Marcello Motta. (Foto: Captura de YouTube / "Yo Soy Perú")
“Yo soy”: Imitador de Rauw Alejandro regresó por su revancha y retó a Marcello Motta. (Foto: Captura de YouTube / "Yo Soy Perú")
Por Redacción EC

El sábado 23 de mayo se vivió una noche de intensa competencia en “Yo soy”. El cantante Barúa, imitador de Rauw Alejandro, volvió a la competencia por su revancha y se enfrentó en un duelo de ritmos con el intérprete de Marcello Motta (José Rosillo). Ambos hicieron gala de su talento y, al final, el rockero peruano se quedó con la victoria.

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