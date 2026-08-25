El participante Renato Ramón volvió al escenario de “Yo soy” para interpretar nuevamente a Robert Smith, vocalista de The Cure. (Foto: Captura de video / "Yo soy Perú")
El participante Renato Ramón volvió al escenario de “Yo soy” para interpretar nuevamente a Robert Smith, vocalista de The Cure. (Foto: Captura de video / "Yo soy Perú")
Por Redacción EC

El participante Renato Ramón volvió al escenario de “Yo soy” para interpretar nuevamente a Robert Smith, vocalista de The Cure, personaje que ya había presentado en la temporada anterior. El imitador decidió asumir nuevamente el reto luego de recibir el respaldo del público en redes sociales y una sugerencia de Ricardo Morán.

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