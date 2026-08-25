El participante Renato Ramón volvió al escenario de “Yo soy” para interpretar nuevamente a Robert Smith, vocalista de The Cure, personaje que ya había presentado en la temporada anterior. El imitador decidió asumir nuevamente el reto luego de recibir el respaldo del público en redes sociales y una sugerencia de Ricardo Morán.

En esta nueva oportunidad, Renato apostó por una caracterización más joven del cantante británico e interpretó “Friday I’m in Love”, uno de los temas más populares de The Cure. Su presentación buscó mostrar la evolución que ha conseguido desde su primera participación en el programa.

El participante aseguró que está dispuesto a trabajar hasta conseguir su objetivo dentro de la competencia. “No pienso soltarlo hasta pisar la noche de galas”, afirmó Renato, dejando clara su intención de continuar desarrollando al personaje y llegar a las siguientes etapas del programa.

El participante Renato Ramón volvió al escenario de “Yo soy” para interpretar nuevamente a Robert Smith, vocalista de The Cure. (Foto: Captura de video / "Yo soy Perú")

Durante la evaluación, Jely Reátegui destacó que el imitador había estudiado los movimientos característicos de Robert Smith. Sin embargo, le recomendó profundizar en la actuación interna para que sus gestos y expresiones surgieran de manera más natural durante la interpretación.

Por su parte, Carlos Alcántara resaltó la evolución del timbre de voz de Renato y consideró que su parecido con el líder de The Cure estaba cada vez más logrado. El jurado también valoró el trabajo que viene realizando para perfeccionar su propuesta artística.

Ricardo Morán coincidió en que existía una evolución en la imitación, aunque le recomendó reducir un poco la afectación de los gestos para conseguir una presentación más orgánica. De esta manera, los jueces señalaron aspectos que todavía puede mejorar de cara a las siguientes etapas.

Finalmente, Renato Ramón consiguió tres votos positivos del jurado y aseguró su pase a la siguiente ronda de “Yo soy”. De esta manera, el participante tendrá que prepararse para seguir en carrera en busca de un lugar en la temporada 2026.