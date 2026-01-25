Escuchar
(2 min)
Imitador de Steven Tyler conquista al jurado y clasifica a la siguiente ronda de "Yo soy". (Foto: Captura de YouTube)

Imitador de Steven Tyler conquista al jurado y clasifica a la siguiente ronda de "Yo soy". (Foto: Captura de YouTube)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Imitador de Steven Tyler conquista al jurado y clasifica a la siguiente ronda de "Yo soy". (Foto: Captura de YouTube)
Imitador de Steven Tyler conquista al jurado y clasifica a la siguiente ronda de "Yo soy". (Foto: Captura de YouTube)
Por Redacción EC

“Yo soy” continúa en etapa de casting y diversos participantes llegan hasta el set para demostrar su talento. Esta vez, un imitador de Steven Tyler sorprendió a todos y se ganó la aprobación unánime del jurado.

“Yo soy”: Imitador de Steven Tyler conquista al jurado y clasifica a la siguiente ronda
Farándula

“Yo soy”: Imitador de Steven Tyler conquista al jurado y clasifica a la siguiente ronda

César BK contrató seguridad tras agresión de Leslie Shaw y El Prefe: “En mi caso es ser precavido”
Farándula

César BK contrató seguridad tras agresión de Leslie Shaw y El Prefe: “En mi caso es ser precavido”

Melissa Paredes sorprendió a todos como conductora de “Estás en todas”
Farándula

Melissa Paredes sorprendió a todos como conductora de “Estás en todas”

Esposa de Carlos Zambrano y novia de Sergio Peña reaccionan tras denuncia a futbolistas
Farándula

Esposa de Carlos Zambrano y novia de Sergio Peña reaccionan tras denuncia a futbolistas