“Yo soy”: Imitador de Steven Tyler conquista al jurado y clasifica a la siguiente ronda

“Yo soy” continúa en etapa de casting y diversos participantes llegan hasta el set para demostrar su talento. Esta vez, un imitador de Steven Tyler sorprendió a todos y se ganó la aprobación unánime del jurado.

El participante llamado Marcelo Castillo, quien contó que proviene de una familia de músicos, volvió al set de “Yo soy” para probar suerte como el líder y vocalista de Aerosmith.

El cantante sorprendió a Jely Reátegui, Carlos Alcántara y Ricardo Morán con su interpretación del tema “Amazing”.

Imitador de Steven Tyler conquista al jurado y clasifica a la siguiente ronda de "Yo soy". (Foto: Captura de YouTube)

“Bien, hay ciertos detalles que hay que integrar con naturalidad. Tienes para explotar más la sensualidad en el escenario porque tiene que estar mucho más grande, está muy tímido… Me ha gustado y digo que sí”, señaló Jely Reátegui.

Por su parte, Ricardo Morán señaló que el participante tiene la calidad vocal suficiente para hacer una buena imitación; sin embargo, en su casting estuvo muy nervioso y hubo momentos de desafinación. A pesar de esto, le dio el sí.

De esta manera, el imitador de Steven Tyler obtuvo tres sí de parte del jurado y clasificó a la segunda ronda del casting de “Yo soy”, por lo que tendrá que seguir preparándose para llegar a las galas del programa de imitación.