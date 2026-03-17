El talento de Marcelo Castillo, imitador de Steven Tyler en “Yo Soy” , ha traspasado fronteras luego de recibir un emotivo mensaje de apoyo de Mia Tyler, hija del famoso líder de Aerosmith.
El talento de Marcelo Castillo, imitador de Steven Tyler en “Yo Soy” , ha traspasado fronteras luego de recibir un emotivo mensaje de apoyo de Mia Tyler, hija del famoso líder de Aerosmith.
Marcelo compartió en redes sociales su reacción al leer el mensaje que recibió de Mia Tyler, donde le deseaba suerte y elogiaba su interpretación del icónico vocalista de rock. Este gesto fue muy significativo para el imitador deSteven Tyler.
Las palabras de aliento de Mia Tyler llegan precisamente cuando Marcelomuestra una evolución técnica notable en la competencia.
Además, comentó que fueron su fans quienes, al ver sus presentaciones en “Yo soy”, comenzaron a etiquetar y escribirle a la hija del legendario vocalista de Aerosmith, logrando captar su atención y obteniendo finalmente su respuesta.
“Todos siguen escribiéndome acerca de ti. Solo quería venir aquí para decirte ¡Buena suerte! Lo estás haciendo muy bien”, fue el texto que emocionó al imitador y que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Marcelo Castillo ha logrado destacarse en “Yo soy” por su energía, su interpretación y presencia escénica, elementos que le han permitido consolidarse como uno de los favoritos de la temporada.
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