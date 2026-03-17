El talento de Marcelo Castillo, imitador de Steven Tyler en “Yo Soy” , ha traspasado fronteras luego de recibir un emotivo mensaje de apoyo de Mia Tyler, hija del famoso líder de Aerosmith.

Marcelo compartió en redes sociales su reacción al leer el mensaje que recibió de Mia Tyler, donde le deseaba suerte y elogiaba su interpretación del icónico vocalista de rock. Este gesto fue muy significativo para el imitador de Steven Tyler.

El comentario de la modelo y actriz estadounidense Mia Tyler dejó en “shock” al artista, según confeso en un video difundido a través de su cuenta de Instagram.

“La gran Mia Tyler, hija de Steven Tyler, enviando su cariño. Qué momento de mi vida”, dijo el imitador de “Yo Soy”, mostrando una captura del mensaje que recibió.

“Estoy soñando. La hija de Steven Tyler me mandó un mensaje. Estoy en shock. Cuando lo vi, grité y pensé que era mi dislexia. Pensé que estaba viendo cosas que no eran, pero no, era cierto”, relató.

¿Qué mensaje le dio la hija de Steve Tyler?

Las palabras de aliento de Mia Tyler llegan precisamente cuando Marcelo muestra una evolución técnica notable en la competencia.

Además, comentó que fueron su fans quienes, al ver sus presentaciones en “Yo soy”, comenzaron a etiquetar y escribirle a la hija del legendario vocalista de Aerosmith, logrando captar su atención y obteniendo finalmente su respuesta.

Imitador de Steven Tyler recibe mensaje de apoyo de Mia Tyler, hija del vocalista de Aerosmith. (Foto: Captura de YouTube / "Yo soy")

“Todos siguen escribiéndome acerca de ti. Solo quería venir aquí para decirte ¡Buena suerte! Lo estás haciendo muy bien”, fue el texto que emocionó al imitador y que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Marcelo Castillo ha logrado destacarse en “Yo soy” por su energía, su interpretación y presencia escénica, elementos que le han permitido consolidarse como uno de los favoritos de la temporada.