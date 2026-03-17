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Imitador de Steven Tyler recibe mensaje de apoyo de Mia Tyler, hija del vocalista de Aerosmith. (Foto: Captura de YouTube / "Yo soy")
Imitador de Steven Tyler recibe mensaje de apoyo de Mia Tyler, hija del vocalista de Aerosmith. (Foto: Captura de YouTube / "Yo soy")
Por Redacción EC

El talento de Marcelo Castillo, imitador de Steven Tyler en “Yo Soy” , ha traspasado fronteras luego de recibir un emotivo mensaje de apoyo de Mia Tyler, hija del famoso líder de Aerosmith.

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