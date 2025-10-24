Participante obtiene una segunda oportunidad, cambia de personaje y pasa a la segunda ronda. (Foto: Captura de video)
Participante obtiene una segunda oportunidad, cambia de personaje y pasa a la segunda ronda. (Foto: Captura de video)
Redacción EC
Redacción EC

sigue presentando momentos más que llamativos en su etapa de casting. Esta vez, un participante subió al escenario para imitar a Billie Joe Armstrong; sin embargo, no obtuvo la aprobación del jurado, pero le dio una segunda oportunidad y presentó una nueva imitación, la cual si alcanzó la clasificación.

Tras ser rechazado con su imitación del vocalista de Green Day, el participante bajó del escenario y Diana Sánchez lo interceptó para decirle que había ganado una nueva oportunidad gracias a un auspiciador del programa.

LEE: Asaltan restaurante de conocidos ganadores de ‘Yo Soy’ en Piura: se llevaron hasta sus pistas musicales

Ante esto, Gonzalo Chabez subió al escenario nuevamente y esta vez llegó para imitar a Elvis Presley. “He ensayado este personaje desde muy chico, vengo a imitar a un personaje muy actoral y bastante expresivo”, dijo antes de cantar.

Participante obtiene una segunda oportunidad, cambia de personaje y pasa a la segunda ronda. (Foto: Captura de video)
Participante obtiene una segunda oportunidad, cambia de personaje y pasa a la segunda ronda. (Foto: Captura de video)

Si bien hubo dudas al inicio, la presentación del imitador logró sorprender a Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara, quienes le otorgaron el voto positivo al concursante.

De esta manera, el imitador de Elvis Presley logró clasificar a la siguiente ronda de “Yo soy” y tendrá que seguir las recomendaciones del jurado para seguir clasificando hasta lograr un cupo en el programa.

MÁS INFORMACIÓN: “Yo soy”: Imitador de Liam Gallagher llega al casting por sexta vez y sorprende al jurado

Cabe resaltar que la nueva temporada de “Yo soy” se encuentra en etapa de casting y su emisión se da de lunes a sábado, a partir de las 9 p.m., a través de la señal de Latina.

Melissa Klug reveló el motivo de su separación con Jesús Barco

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC