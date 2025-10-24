“Yo soy” sigue presentando momentos más que llamativos en su etapa de casting. Esta vez, un participante subió al escenario para imitar a Billie Joe Armstrong; sin embargo, no obtuvo la aprobación del jurado, pero Diana Sánchez le dio una segunda oportunidad y presentó una nueva imitación, la cual si alcanzó la clasificación.

Tras ser rechazado con su imitación del vocalista de Green Day, el participante bajó del escenario y Diana Sánchez lo interceptó para decirle que había ganado una nueva oportunidad gracias a un auspiciador del programa.

Ante esto, Gonzalo Chabez subió al escenario nuevamente y esta vez llegó para imitar a Elvis Presley. “He ensayado este personaje desde muy chico, vengo a imitar a un personaje muy actoral y bastante expresivo”, dijo antes de cantar.

Participante obtiene una segunda oportunidad, cambia de personaje y pasa a la segunda ronda. (Foto: Captura de video)

Si bien hubo dudas al inicio, la presentación del imitador logró sorprender a Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara, quienes le otorgaron el voto positivo al concursante.

De esta manera, el imitador de Elvis Presley logró clasificar a la siguiente ronda de “Yo soy” y tendrá que seguir las recomendaciones del jurado para seguir clasificando hasta lograr un cupo en el programa.

Cabe resaltar que la nueva temporada de “Yo soy” se encuentra en etapa de casting y su emisión se da de lunes a sábado, a partir de las 9 p.m., a través de la señal de Latina.