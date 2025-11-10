“Yo soy” se encuentra en su etapa de casting y si bien los jurados han declarado su deseo por ver variedad en los artistas que son imitados, una joven imitadora acusó al programa de Latina de no permitirle realizar su audición en Trujillo porque a quien quería interpretar “no es comercial”.

A través de las redes sociales, una joven llamada Grecia compartió un video donde contó que el pasado 5 de noviembre llegó hasta el casting de “Yo soy” para probar suerte con su imitación de la artista japonesa Ado; sin embargo, tras horas de espera, no pudo hacer su audición.

Según contó, la producción del programa revisó su ficha y, al ver que interpretaría a la artista japonesa Ado, le dio una respuesta negativa y no le permitieron el acceso al casting.

Imitadora de Ado revela que no la dejaron pasar el casting de "Yo soy" por insólito motivo. (Foto: Captura de video)

“Lo siento, no podemos aceptar tu casting porque tu artista no es comercial”, señala la joven que fue lo que le dijeron tras varias horas haciendo cola, hecho que calificó como una falta de consideración hacia los participantes.

Tras escuchar esta respuesta, la joven se retiró del lugar y expresó su malestar en redes sociales, pues al menos le hubiera gustado recibir una respuesta, ya sea positiva o negativa de parte del jurado.

¿Quién es Ado?

Ado es una cantante japonesa nacida en Tokio en 2002, reconocida por su poderosa voz y su estilo vocal intenso que combina pop, rock y elementos del vocaloid. Saltó a la fama en 2020 con su sencillo “Usseewa”, una canción rebelde que se volvió fenómeno viral por su crítica a las normas sociales japonesas y su energía desafiante, alcanzando millones de reproducciones y consolidándola como una de las artistas jóvenes más influyentes del J-pop actual.

Desde entonces, Ado ha continuado su ascenso internacional gracias a su participación en la banda sonora de la película “One Piece Film: Red” (2022), donde interpretó las canciones del personaje Uta. Su voz, versatilidad y estética enigmática —pues rara vez muestra su rostro— la han convertido en un ícono de la nueva generación musical japonesa y en una figura clave de la cultura pop contemporánea.