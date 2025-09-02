En la última edición de “Yo soy” se presentó una joven que sorprendió al jurado con su interpretación de la cantante argentina Emilia Mernes. Gracias a su preparación, tanto en caracterización como en voz, la intérprete se ganó su clasificación a la siguiente ronda del programa de Latina.

La joven Yadira Calahua, imitadora de Emilia Mernes, llegó señalando que es una bailarina y que eso le daría un toque especial a su interpretación, ya que la estrella argentina también presenta impresionantes coreografías sobre el escenario.

Para su casting, la imitadora de Emilia eligió el tema “Como si no importara”, el cual fue celebrado por el jurado, obteniendo el sí de Carlos Alcántara, Jely Reátegui y Ricardo Morán. Eso sí, todos le dieron algunos puntos que mejorar.

Imitadora de Emilia Mernes cautivó al jurado y clasificó a la siguiente ronda de "Yo soy". (Foto: Captura de Latina)

“Está un poquito intermitente, pero está bonito. Se acerca al timbre. Creo que podrías explotar mucho más el hecho de ser bailarina. Yo te voy a decir que sí, pero tienes tarea”, dijo Jely Reátegui.

“Yo también te voy a dar el sí, pero con las siguientes advertencias. Primero, tienes un entrenamiento de baile que necesitamos que aproveches; segundo, en cuanto al timbre, hay momentos en que estás muy parecida y otros que no, tienes tiempo para la segunda ronda para traer algo más completo”, añadió Ricardo Morán antes de dar el sí.

De esta manera, la participante logró su clasificación y tendrá que mejorar en algunos puntos para seguir avanzando de ronda en “Yo soy”, programa de imitación que volvió a la televisión luego de varios años de ausencia.