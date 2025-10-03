En una nueva noche de sentencia, el jurado de “Yo soy” envió a cuatro participantes a la noche de eliminación, siendo este viernes 3 de octubre su última oportunidad de mantenerse en el programa de Latina. Entre los imitadores que cayeron en esta etapa figuran Claudia Medina, intérprete de Emilia Mernes.

La cantante se enfrentó al ‘Reto del espejo’ y desafió su capacidad musical con el popular tema “4 Y 20”. Pese a las buenas críticas del jurado, la participante no pudo evitar caer en noche de eliminación.

“He venido a dar todo, he visto mucha gente de Argentina que está apoyando su imitación, prometo dar todo de mí”, dijo la cantante antes de salir al escenario.

Imitadora de Emilia no superó el ‘reto del espejo’ y cayó en noche de eliminación. (Foto: Latina)

Junto a la intérprete de la artista argentina, también cayeron en noche de eliminación los imitadores de Christian Yaipén, Emilia, Emanuel Noir y Nicky Jam.

De esta manera, los imitadores ya mencionados se unen a los intérpretes de Denisse Guerrero, José José y Daddy Yankee, quienes también fallaron en el ‘Reto del espejo’.

“Yo soy” se encuentra en su última etapa y los participantes que logren superar la noche de eliminación podrán volver a la competencia y ser parte de la semana final del programa de Latina, donde solo uno será el campeón.