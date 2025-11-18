En el reciente casting de “Yo soy”, una joven imitadora llegó al programa imitando a Katy Jara, pero fue rechazada en su primer intento. Tras recibir una nueva oportunidad, la joven volvió al escenario como Gloria Trevi y, esta vez, si obtuvo la aprobación de Carlos Alcántara, Jely Reátegui y Ricardo Morán.

La joven llamada Yadira llegó al casting inicialmente para interpretar a Katy Jara; sin embargo, no logró obtener el voto de Jely Reátegui y Ricardo Morán, quienes le dijeron que no a su imitación.

Al bajar del escenario, Franco Cabrera llamó a la participante y le reveló que, gracias a un auspiciador, la joven tenía la oportunidad de volver a pasar el casting con un nuevo personaje. Esta vez, la joven subió a imitar a Gloria Trevi.

Imitadora llegó como Katy Jara, pero clasificó a la siguiente ronda como Gloria Trevi. (Foto: Captura de video)

Tras su interpretación, el jurado celebró este nuevo personaje y le resaltó algunos detalles, pero finalmente le dieron su aprobación.

“Creo que le vas a sacar más provecho a este personaje”, “Esta es tu línea”, fueron algunos de los comentarios del jurado al darle la aprobación unánime a la joven imitadora, quien se mostró feliz con la respuesta del jurado.

Cabe resaltar que la nueva temporada de “Yo soy” se encuentra en etapa de casting y su emisión se da de lunes a sábado, a partir de las 9 p.m., a través de la señal de Latina.