El pasado lunes 22 de septiembre se llevó a cabo la segunda noche de eliminación en “Yo soy”, donde ocho participantes se enfrentaron por su permanencia. Al final de la jornada, dos le dijeron adiós al programa de imitación: Jack Black y Los Ilegales.

El jurado conformado por Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara tomó la difícil decisión de eliminar a dos participantes. Por si fuera poco, no utilizaron el comodín que les permite proteger a un participante y así evitar su eliminación.

El primer eliminado de la noche fue la agrupación Los Ilegales, pese a que Ricardo Morán elogió a uno de sus integrantes, no fue suficiente para compensar el desnivel grupal. Tras la eliminación, el vocalista salió rápido del escenario.

Imitadores de Los Ilegales fueron eliminados tras no convencer al jurado. (Foto: Instagram)

Más tarde, tras un breve suspenso y un juego de ‘Cachín’ sobre la eliminación del conductor Franco Cabrera, el jurado decidió eliminar al imitador de Jack Black, quien se olvidó parte de la letra del tema que interpretó.

Imitador de Jack Black fue eliminado tras no convencer al jurado. (Foto: Instagram)

Con la eliminación de estos participantes, se confirmó que siguen en carrera los imitadores de Christian Yaipén, 2 Unlimited, Camilo Sesto, Makuko Gallardo, Rubén Blades e Iván Cruz.

Cabe resaltar que, este martes 23 de septiembre, el cantante Christian Yaipén, líder del Grupo 5, será el invitado especial de la gala y se sentará en la mesa del jurado.