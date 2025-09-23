El pasado lunes 22 de septiembre se llevó a cabo la segunda noche de eliminación en “Yo soy”, donde ocho participantes se enfrentaron por su permanencia. Al final de la jornada, dos le dijeron adiós al programa de imitación: Jack Black y Los Ilegales.
El jurado conformado por Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara tomó la difícil decisión de eliminar a dos participantes. Por si fuera poco, no utilizaron el comodín que les permite proteger a un participante y así evitar su eliminación.
LEE: "Yo Soy" 2025: Imitadores de Christian Yaipén, Rubén Blades y Jack Black fueron sentenciados
El primer eliminado de la noche fue la agrupación Los Ilegales, pese a que Ricardo Morán elogió a uno de sus integrantes, no fue suficiente para compensar el desnivel grupal. Tras la eliminación, el vocalista salió rápido del escenario.
Más tarde, tras un breve suspenso y un juego de ‘Cachín’ sobre la eliminación del conductor Franco Cabrera, el jurado decidió eliminar al imitador de Jack Black, quien se olvidó parte de la letra del tema que interpretó.
Con la eliminación de estos participantes, se confirmó que siguen en carrera los imitadores de Christian Yaipén, 2 Unlimited, Camilo Sesto, Makuko Gallardo, Rubén Blades e Iván Cruz.
MÁS INFORMACIÓN: "Yo soy" anuncia su primer 'show' oficial en vivo con seis grandes imitadores: todos los detalles
Cabe resaltar que, este martes 23 de septiembre, el cantante Christian Yaipén, líder del Grupo 5, será el invitado especial de la gala y se sentará en la mesa del jurado.
