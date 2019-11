Johanna San Miguel, integrante del jurado de “Yo soy”, no pudo ocultar la emoción, luego de la presentación del imitador de Gustavo Cerati, a tal punto que recordó a su personaje de “Queca”.

“Es que no puede ser, no tengo palabras, no sé qué decir… ‘saca las chelas, Perú’”, dijo San Miguel, lo que generó la ovación del público y sorpresa de sus demás compañeros.

Hay que recordar que Johanna San Miguel dio vida a “Queca” en “Patacláun” y una de sus frases más conocidas es la que se recordó en el programa de imitación.

Quien también se mostró bastante emocionado por la presentación de “Gustavo Cerati” junto a “Marcelo Moura”, vocalista de la banda Virus, fue Ricardo Morán.

“Esta es la mejor temporada de ‘Yo soy’”, dijo el también miembro del jurado y productor del popular espacio televisivo.

Cabe señalar que “Yo soy” estrenó su temporada 25 en la que compiten los imitadores más destacados, aquellos que fueron premiados en las anteriores ediciones.

Johanna San Miguel recordó frase de "Queca" en "Yo soy". (Imagen: Latina)