En una nueva jornada de “Yo soy”, tres participantes cayeron en noche de sentencia tras no convencer al jurado en el “reto del espejo”. La gran sorpresa fue que Karin Idol, imitadora de Denisse Guerrero, cayó en esta etapa por primera vez y tendrá que volver a competir para seguir en competencia.

En una noche de alta exigencia musical, los imitadores de Denisse Guerrero de Belanova, Daddy Yankee y José José fueron enviados a noche de sentencia pese a su esfuerzo y los comentarios positivos que recibieron.

Por su parte, los imitadores de Jim Morrison, Pedro Infante y Joy cautivaron al jurado y obtuvieron su pase a la siguiente etapa del programa, superando el difícil “reto del espejo”.

Karin Idol, imitadora de Denisse Guerrero, cayó en sentencia en "Yo soy". (Foto: Latina)

¿En qué consiste el reto del espejo?

El imitador debe cantar una parte de la canción y luego se alterna con un video del artista original interpretando la siguiente estrofa.

El objetivo de este reto en “Yo soy” es comparar en tiempo real si el imitador logra igual la voz, timbre, estilo y emoción al original.

MÁS INFORMACIÓN: Christian Yaipén y su imitador protagonizan emotivo momento en gala de Yo Soy

Este jueves 2 de octubre se llevará a cabo una nueva edición de “Yo soy” y nuevos participantes tendrán que enfrentarse al temido reto impuesto por el jurado. Tres más caerán en sentencia y lucharán por mantenerse en el programa de Latina.