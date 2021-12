Tras regresar a la zona de consagrados en “Yo Soy: Grandes Batallas Internacional”, Carlos Burga, el imitador peruano de José José, se refirió al reciente duelo que sostuvo con Sebastián Hormazábal, imitador de Nino Bravo.

Burga reconoció que la primera vez que se enfrentó al cantante chileno no estuvo preparado al 100%, por lo que decidió mejorar sus dotes artísticas para recuperar su silla en la segunda batalla.

“Yo no vine preparado para esto, no vine preparado para el nivel que él tenía, y en esta segunda batalla ya me había dado cuenta del monstruo que era en ese escenario”, acotó.

Luego de destacar el talento de su oponente tras resultar ganador en el último versus, el imitador de José José se mostró seguro que Sebastián Hormazábal volverá al reality por su revancha.

“Podría decir que, de todas las batallas que yo he tenido, de todos los enfrentamientos, para mí este ha sido el más difícil de todos, definitivamente. (…) Sé que es un grande al que le he ganado y sé que ‘Nino Bravo’ va a regresar, va a regresar por mí”, agregó.

En la edición del jueves 30 de diciembre, Carlos Burga fue retado por el imitador de Álex Lora. Tras interpretar “Lo pasado, pasado”, el peruano logró mantenerse como uno de los consagrados.

