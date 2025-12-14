“Yo soy” vivió una jornada nunca antes vista en su reciente noche de eliminación, donde ocho imitadores subieron al escenario para dar lo mejor de sí. Lo curioso fue que, en esta etapa, seis participantes fueron eliminados de golpe y no lograron clasificar a la semana final.

El sábado 13 de diciembre se vivió la jornada con más participantes eliminados de la historia de “Yo soy”. Seis imitadores le dijeron adiós a la oportunidad de levantar el trofeo al final de la temporada.

Tras grandes presentaciones, las cuales fueron resaltadas por el jurado, Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara decidieron los nombres de los seis participantes que abandonaron la competencia.

Seis participantes fueron eliminados de golpe antes de la semana final de "Yo soy". (Foto: Latina)

Los imitadores eliminados fueron los de Whitney Houston, Diego Bertie, Yailin la más viral, Los Auténticos Decadentes, Karol G y Sam Smith.

Por su parte, de la jornada de eliminación, solo dos participantes lograron convencer al jurado con sus presentaciones. Ellas fueron las imitadoras de Alejandra Guzmán y Billie Eilish.

A partir de este lunes 15 de diciembre se vivirá la semana final de “Yo soy” y los participantes se enfrentarán a nuevos retos, que serán evaluados por el jurado y el público tendrá la oportunidad de elegir a su favorito.