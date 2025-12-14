“Yo soy” vivió una jornada nunca antes vista en su reciente noche de eliminación, donde ocho imitadores subieron al escenario para dar lo mejor de sí. Lo curioso fue que, en esta etapa, seis participantes fueron eliminados de golpe y no lograron clasificar a la semana final.
El sábado 13 de diciembre se vivió la jornada con más participantes eliminados de la historia de “Yo soy”. Seis imitadores le dijeron adiós a la oportunidad de levantar el trofeo al final de la temporada.
LEE: “Aprendí a articular mejor mis ideas y dar devoluciones más técnicas”: Jely Reátegui habla de sus retos en “Yo Soy”
Tras grandes presentaciones, las cuales fueron resaltadas por el jurado, Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara decidieron los nombres de los seis participantes que abandonaron la competencia.
Los imitadores eliminados fueron los de Whitney Houston, Diego Bertie, Yailin la más viral, Los Auténticos Decadentes, Karol G y Sam Smith.
Por su parte, de la jornada de eliminación, solo dos participantes lograron convencer al jurado con sus presentaciones. Ellas fueron las imitadoras de Alejandra Guzmán y Billie Eilish.
MÁS INFORMACIÓN: “Yo soy”: Imitadora de Michael Jackson se roba el aplauso del jurado con “The way you make me feel”
A partir de este lunes 15 de diciembre se vivirá la semana final de “Yo soy” y los participantes se enfrentarán a nuevos retos, que serán evaluados por el jurado y el público tendrá la oportunidad de elegir a su favorito.
TE PUEDE INTERESAR
- “Yo soy”: Imitador de Josimar pone a bailar al jurado con su interpretación
- Yo Soy 2025: Imitadores de Chacalón y Manolo Otero fueron eliminados
- “Yo soy”: Imitadores de Green Day cautivan a sus fans al ritmo de “Basket Case”
- Yo Soy 2025: Imitadora de Michael Jackson deslumbra con interpretación del clásico ‘Thriller’
- “Yo soy”: Eva Ayllón se conmueve hasta las lágrimas con imitadora de Michael Jackson
Contenido sugerido
Contenido GEC