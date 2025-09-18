La nueva temporada de “Yo soy” vivió su primera noche de eliminación el pasado miércoles 17 de septiembre, donde la tensión se sintió al máximo y, al final de la jornada, tres participantes le dijeron adiós de forma definitiva a la competencia.

En una gala cargada de momentos emotivos y de mucho impacto sobre el escenario, nueve imitadores dieron lo mejor de sí; sin embargo, tres no convencieron al jurado y fueron despedidos entre aplauso de sus fans.

“El primer eliminado de esta temporada es Tego Calderón”, anunció el jurado Carlos Alcántara, quien se sumó a esta nueva etapa de “Yo soy”.

Tego Calderón fue el primer eliminado de la temporada de "Yo soy". (Foto: Captura de video)

Luego, Jely Reátegui y Ricardo Morán anunciaron al segundo y tercer eliminado: Eddy Herrera y Dua Lipa fueron los elegidos por el jurado, que prefirió no utilizar su comodín para salvar a alguno de ellos.

De esta manera, los imitadores de 2 Unlimited, Los Ilegales, Rubén Blades, Feid, Daddy Yankee y Raphael lograron permanecer en competencia y tendrán una nueva oportunidad de seguir luchando por el título de “Yo soy”.

Tres participantes se despidieron de la competencia en la primera noche de eliminación de "Yo soy". (Foto: Captura de video)

Este jueves 18 de septiembre se vivirá una nueva jornada de “Yo soy” y nuevos imitadores subirán al escenario para convencer al jurado con su performance. Los que no logren destacar irán a noche de sentencia.