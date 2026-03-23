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Yo soy” anunció su continuidad en la pantalla chica con el formato “Grandes batallas" para este lunes 23 de marzo. (Foto: Instagram / "Yo soy")
Yo soy” anunció su continuidad en la pantalla chica con el formato “Grandes batallas" para este lunes 23 de marzo. (Foto: Instagram / "Yo soy")
Por Redacción EC

Tras el final de una temporada regular, “Yo soy” anunció su continuidad en la pantalla chica con el formato “Grandes batallas”, donde exparticipantes ingresarán al programa con el objetivo de levantar la copa al final de esta nueva etapa televisiva.

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