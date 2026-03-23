Tras el final de una temporada regular, “Yo soy” anunció su continuidad en la pantalla chica con el formato “Grandes batallas”, donde exparticipantes ingresarán al programa con el objetivo de levantar la copa al final de esta nueva etapa televisiva.

El formato “Yo soy grandes batallas” será una nueva oportunidad para que destacados finalistas y figuras del programa tengan la posibilidad de tentar el título a “mejor imitador del Perú”.

A través de las redes sociales de Latina se compartió el primer avance del nuevo formato que debutará este lunes 23 de marzo. En las imágenes se puede ver la presentación de exconcursantes. Además, el jurado presenta esta fase del concurso que no tendrá etapa de casting.

“Yo soy grandes batallas” arrancará su temporada este lunes 23 de marzo, a partir de las 9 p.m. (Foto: Instagram / "Yo soy")

“‘Yo soy grandes batallas’, este lunes a las 9 p.m. el gran estreno. Solo los mejores de los mejores llegan a demostrar su talento. Sin castings, sin segundas oportunidades, solo las más grandes e impactantes batallas”, señala la leyenda que acompaña el avance del programa.

Como era de esperarse, el anuncio de la nueva temporada de “Yo soy” generó una gran respuesta de parte de los fans en redes sociales, quienes celebraron el regreso del formato y la idea de invitar a exparticipantes que tuvieron una destacada participación.

Mediante los comentarios en redes sociales, los fans del programa han pedido el regreso de imitadores que ya han ganado el título del programa, como Pedro Infante, José José y Rauw Alejandro. Además, el público también pide que consideren a intérpretes con grandes actuaciones como Denisse Guerrero, Emilia Mernes, Nicky Jam, entre otros.

De esta manera se confirmó que “Yo soy grandes batallas” arrancará su temporada este lunes 23 de marzo, a partir de las 9 p.m. El programa de imitación se podrá ver desde la señal de Latina y latina.pe