Yolanda Medina revela que se sintió traicionada por Pamela Franco. (Foto: Instagram)
Yolanda Medina revela que se sintió traicionada por Pamela Franco. (Foto: Instagram)
Redacción EC
Redacción EC

hizo diversas revelaciones en , entre ellas, confesó que se sintió traicionada por Pamela Franco, quien de la noche a la mañana se fue de su agrupación para unirse al grupo rival de Nilver Huarac.

En el sillón rojo, Medina respondió a la pregunta: “Yolanda, ¿te traicionó Pamela Franco?”. La respuesta fue un rotundo sí.

LEE:Susy Díaz confesó que pagó el departamento de Flor Polo y Néstor Villanueva por varios años

“En realidad lo tomé como una traición cuando… ella de la noche a la mañana desapareció”, dijo Yolanda Medina, recordando que hace algunos años Pamela Franco trabajaba con ella y tenían pactados compromisos laborales.

Yolanda Medina es la nueva invitada a 'El valor de la verdad' este domingo 16 de noviembre | Captura de video El valor de la verdad
Yolanda Medina es la nueva invitada a 'El valor de la verdad' este domingo 16 de noviembre | Captura de video El valor de la verdad

Según contó, el detonante fue un viaje programado a Chile, en el que ya estaban los pasajes pagados, la fecha confirmada y todo listo para el show; sin embargo, una semana antes, Pamela Franco dejó de contestar sus llamadas y “desapareció”. Luego, empezaron a circular rumores de su posible ingreso a otra orquesta.

Este punto fue el quiebre de su relación amical y siguieron tres meses sin comunicación alguna. “Ella no me daba cara, porque obviamente se pasó al grupo de mi competencia”, acotó Medina.

Yolanda Medina confirma que ocultó a la prensa la relación clandestina de Pamela Franco y Christian Cueva.
Yolanda Medina confirma que ocultó a la prensa la relación clandestina de Pamela Franco y Christian Cueva.
MÁS INFORMACIÓN: ‘El valor de la verdad’: todas las preguntas que respondió Susy Díaz en el sillón rojo

La historia dio un giro inesperado cuando, después de algunos meses, Pamela Franco llamó a Yolanda Medina y pactó un encuentro para conversar. Según la cantante, la novia de Christian Cueva lloró, se disculpó y contó su verdad.

Según dijo Yolanda Medina, la explicación de Pamela Franco fue que en el grupo de Nilver Huarac le ofrecieron “una mensualidad” y ella tenía que costear el tratamiento contra el cáncer de su mamá. “Decidimos darnos una nueva oportunidad como amigas”, reveló después de esta reunión.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC