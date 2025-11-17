Yolanda Medina hizo diversas revelaciones en “El valor de la verdad”, entre ellas, confesó que se sintió traicionada por Pamela Franco, quien de la noche a la mañana se fue de su agrupación para unirse al grupo rival de Nilver Huarac.

En el sillón rojo, Medina respondió a la pregunta: “Yolanda, ¿te traicionó Pamela Franco?”. La respuesta fue un rotundo sí.

“En realidad lo tomé como una traición cuando… ella de la noche a la mañana desapareció”, dijo Yolanda Medina, recordando que hace algunos años Pamela Franco trabajaba con ella y tenían pactados compromisos laborales.

Yolanda Medina es la nueva invitada a 'El valor de la verdad' este domingo 16 de noviembre | Captura de video El valor de la verdad

Según contó, el detonante fue un viaje programado a Chile, en el que ya estaban los pasajes pagados, la fecha confirmada y todo listo para el show; sin embargo, una semana antes, Pamela Franco dejó de contestar sus llamadas y “desapareció”. Luego, empezaron a circular rumores de su posible ingreso a otra orquesta.

Este punto fue el quiebre de su relación amical y siguieron tres meses sin comunicación alguna. “Ella no me daba cara, porque obviamente se pasó al grupo de mi competencia”, acotó Medina.

Yolanda Medina confirma que ocultó a la prensa la relación clandestina de Pamela Franco y Christian Cueva.

La historia dio un giro inesperado cuando, después de algunos meses, Pamela Franco llamó a Yolanda Medina y pactó un encuentro para conversar. Según la cantante, la novia de Christian Cueva lloró, se disculpó y contó su verdad.

Según dijo Yolanda Medina, la explicación de Pamela Franco fue que en el grupo de Nilver Huarac le ofrecieron “una mensualidad” y ella tenía que costear el tratamiento contra el cáncer de su mamá. “Decidimos darnos una nueva oportunidad como amigas”, reveló después de esta reunión.