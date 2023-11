La cantante Yolanda Medina reveló haberle ocultado un importante secreto a su hija, se trataba del fallecimiento de su papá. Según Medina, lo hizo para protegerla de esa terrible noticia.

“No sé si fue una mentira, pero le oculté a mi hija el fallecimiento de su papá. Me acobardé y no sé si fue lo correcto, pero todavía me pesa no haberle permitido despedirse de su papá, quien tenía cáncer”, dijo. “No quería que ella fuera al velorio ni que viera a su papá en un ataúd”, complementó.

En ese sentido, Yolanda sostuvo que ocultó ese secreto para no causarle dolor a su hija. “[....] Solo quería escapar y evitar que el ser que más amo sufriera”, indicó antes de participar en “¿Cuál es el verdadero?”, de América TV.

¿Internautas critican a la hija de Yolanda Medina?

Yolanda Medina aprovechó su visita a un programa de televisión para hablar de las críticas que recibe y la forma en que estas afectaron a su hija.

En ese sentido, Medina explicó también que su hija también es criticada por internautas y que sufre porque empatiza con ella, sin embargo, le brinda ánimos para superar esas crisis.

“No me gusta causarle ese dolor, ni permitir que cargue con dolores que no le corresponden, ni ver que es objeto de agresiones, porque muchas veces en redes también la atacan por ser mi hija, entonces, por todo esto, muchas veces reacciono”, dijo.

Yolanda Medina presentará a su hija en “¿Cuál es el verdadero?”

Yolanda Medina estará en “¿Cuál es el verdadero?” y presentará a su hija. “Ella es quien me conmueve y me llena de sensibilidad, es mi motor y la razón detrás de todo lo que hago”, dijo.

Yolanda Medina y su hija serán presentadas junto con otras duplas, esto para que los cazafarsantes descubran quien es la verdadera descendiente de la cumbiambera.

“Trataré de contener mis lágrimas, porque me sensibilizo al hablar de mi hija, pero ella es más fuerte que yo, así que confío en su actuación”, puntualizó la artista. El programa se emitirá el sábado a las 9 a.m. en América TV.