La cumbiambera Yolanda Medina fue sincera al decir que no era fanática de Leslie Shaw, con quien competirá el sábado 28 de octubre en “¿Cuál es el verdadero?” a las 9 p.m.

En una entrevista previa al programa, Medina se mostró firme en decir que la música que realiza Shaw no es de su agrado, además indicó que las cantantes peruanas deben crear música en el estilo que prefieran.

“Te soy bien sincera, no soy fan de la música de Leslie. Creo que todas las artistas peruanas podemos sacar las canciones con el estilo que queramos y nadie nos puede decir si está bien o mal. Lo que yo siempre digo es que el enemigo de una mujer es otra mujer, y eso debe frenar”, explicó la artista.

A pesar de que la música que Leslie Shaw no le gusta, Yolanda destacó la sinceridad de la rubia y comentó que ese tipo de personas son las que le agradan. “Leslie es bien desinhibida, no tiene pelos en la lengua, ella es sincera, se va con todo, es de las personas que me gustan”, sentenció.

¿Yolanda Medina reconoció que es mentirosa?

Por otro lado, Yolanda afirmó que es una persona mentirosa, ya que suele decir informaciones falsas, pero recalcó que lo hace para no dañar a los otros y que evita hacerlo en mayor medida.

“He mentido en mi vida para no hacer daño a las personas, una mentira piadosa, o he mentido para salvar mi pellejo, pero trato de no hacerlo”, complementó.

Asimismo, la cantante reveló que en el pasado perdonó infidelidades, pero que en la actualidad descarta hacerlo una vez más. “Si me quieres, bien, sino, la puerta manda a la calle. Yo creo que, como en mi caso, cuando tienes un hogar de veintitantos años está de más y hay que ser tontos para caer en una infidelidad”, indicó.

Yolanda Medina en “¿Cuál es el verdadero?”

La artista Yolanda Medina competirá junto con Leslie Shaw y Natalia Málaga en “¿Cuál es el verdadero?”. En ese sentido, Medina se mostró segura de sus habilidades para descubrir mentiras.

“Soy muy buena descubriendo mentirosos, los descubro a todos, no hay uno que se me haya ido de las manos. Soy muy persuasiva, siempre siento esa vibra cuando me están mintiendo”, afirmó.