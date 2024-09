Las cantantes Yolanda Medina y Marisol protagonizaron un enfrentamiento durante su visita a una radio local el pasado viernes 6 de septiembre. El incidente, que incluyó intercambios de insultos y un breve empujón, se volvió viral en redes sociales y ha reavivado la disputa de larga data entre ambas cumbiamberas.

Según las imágenes ampliamente difundidas en redes, mientras la popular Faraona se retiraba del set radial para dar paso a Yolanda Medina y su orquesta, acompañada de Pamela Franco, se observa a Yolanda bloqueando el paso de Marisol y dirigiéndole graves calificativos.

Medina afirmó que el conflicto comenzó con Marisol, quien, durante su intervención en el programa de Edwin Sierra, lanzó indirectas descalificando el talento y valores como persona de sus supuestas enemigas. “Qué niveles las que ellas tienen”, comentó la Faraona en vivo. Estas palabras aludieron a Yolanda, por lo que decidió reaccionar, según cuenta.

Medina explicó que su enfrentamiento fue una respuesta a las críticas de Marisol, y negó haber agredido físicamente a la cantante, afirmando que solo bloqueó su paso. “Es de cobardes insultos y agresiones cuando no estamos cara a cara”, señaló en una comunicación con Samuél Suárez, de Instarándula.

La cantante agregó: “Nunca la toqué, solo le cerré el paso para que me dijera lo mismo que dijo adentro. En la secuencia de Edwin, ella empieza a agredirme verbalmente a todas, a Pamela, a mis chicas y a mí. Ahora dime tú, ¿quién busca a quién?”.

Por su parte, Marisol evitó responder directamente al conflicto, señalando que no quería rebajarse al nivel de Medina. “Hay niveles, hermana, yo no quiero ponerme al nivel de nadie. Siempre me mantengo en lo que soy, una señora educada. Cada quien se pinta cómo es”, concluyó.