El cantante puertorriqueño Yomo confirmó su retorno al Perú para presentar su gira nacional “Old School Tour 2026”, que se desarrollará del 26 de noviembre al 6 de diciembre. El anuncio fue realizado por IS2EASY Entertainment, productora encargada de llevar al artista a distintas ciudades del país.

Reconocido por temas como “Déjale caer todo el peso”, “Pa Romper la discoteca”, “Dale con pepa”, “Descara”, “Dale con presión”, “Mi Mujer”, “Déjala” y “Tú Te Las Traes”, Yomo volverá a encontrarse con sus seguidores peruanos, quienes lo consideran una de las figuras recordadas del reguetón.

“Perú, prepárense que estoy de regreso en unas semanas para hacerlos bailar y gozar con lo mejor del reguetón. Muy pronto estaré anunciando mis presentaciones oficiales mediante las redes sociales. Los extraño mucho y, sobre todo, el gran cariño que me tienen. Nos vemos pronto”, expresó el artista.

El “Old School Tour 2026” recorrerá el país del 26 de noviembre al 6 de diciembre.

El “Old School Tour 2026” propone un espectáculo dedicado a la época dorada del reguetón, con los éxitos que marcaron a toda una generación y la energía característica del género. La gira cuenta con el respaldo de IS2EASY Entertainment, productora que trabaja con artistas internacionales.