Yordano, conocido artísticamente como “Yordy Pa Rato”, prepara su regreso al Perú para reencontrarse con sus seguidores y realizar una gira nacional durante octubre. El cantante cubano, recordado por su participación en El Kimiko y Yordy y por ser uno de los artistas vinculados a los primeros años de expansión del reparto en el país, llegará nuevamente de la mano de la productora 4J EVENTS.

Desde muy joven, Yordano estuvo ligado a la música y alcanzó notoriedad como integrante del dúo El Kimiko y Yordy, agrupación que logró reconocimiento dentro de la escena urbana cubana. Posteriormente, en 2022, el artista decidió iniciar oficialmente una nueva etapa como solista, consolidando su propio proyecto musical.

Su vínculo con el público peruano se remonta a una época en la que el reparto todavía no contaba con la popularidad que tiene actualmente. A pesar de ello, el artista consiguió posicionar más de diez canciones entre las favoritas de sus seguidores en el país. Ahora volverá para sumarse al crecimiento del género y llevar sus principales temas a distintas ciudades.

El artista cubano fue una de las figuras vinculadas a los inicios del reparto en el Perú.

“Perú, estoy contando los días para arribar a su hermoso país. He visto cómo el género ha crecido inmensamente por allá, vuelvo para reencontrarme con mi público y hacerlos gozar con los clásicos temas. Veo que el reparto ya se apoderó de las discotecas y eso me alegra mucho. Estoy de regreso, prepárense”, expresó “Yordy Pa Rato” sobre su próxima visita.

A lo largo de su carrera, el artista ha popularizado canciones como “Me Mataste”, “Te Quiero Pa Mi”, “Noche de Perdedor”, “Atea”, “El Campeón”, “El Men2” y “Novios Por Un Día”, temas que forman parte de una etapa importante del reparto cubano en el Perú. Su primera presentación confirmada será el sábado 31 de octubre en el evento “Halloween Repartero”, en Av. Argentina 5908, Cercado de Lima.