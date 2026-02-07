“Ya necesito un descanso”: Youna Horna presenta complicaciones en su lucha contra el cáncer

Youna Horna, barbero y exnovio de Samahara Lobatón, quien fue diagnosticado con leucemia mieloide crónica, informó recientemente que su cáncer ha mutado, volviéndose más letal y resistente a los tratamientos convencionales.

La crisis se agudizó apenas una semana después de haber recibido el alta médica. Y es que, mientras iniciaba su tratamiento oral en casa, una llamada de urgencia de su hematólogo lo obligó a reingresar al hospital.

Un hallazgo anómalo en su electrocardiograma, presuntamente originado por un queloide cerca del corazón tras el uso de un catéter, encendió las alarmas ante una posible obstrucción arterial o infección cardíaca.

Un diagnóstico más agresivo

Pese a que el incidente cardíaco se estabilizó luego de tres días de observación, lo grave llegó con los resultados de su última biopsia, pues el equipo médico identificó dos nuevas mutaciones en las células cancerígenas.

“Hicieron que mi cáncer pase a ser más agresivo. La leucemia que antes podíamos controlar pasó a ser más letal para mi salud y mis cuidados”, confesó Youna durante una transmisión en vivo.

Actualmente, Horna se encuentra en un periodo de espera crítico para determinar si su organismo responde a la medicación actual o si será necesario escalar a procedimientos más invasivos.

Youna le tema a las quimioterapias

El principal temor del joven está la posibilidad de iniciar quimioterapias intravenosas, un proceso que no solo implica un desgaste físico extremo, sino también un fuerte impacto emocional por efectos secundarios como la pérdida de cabello y dolores agudos.

Agobiado por el ritmo de la enfermedad, el joven que recientemente perdió su empleo debido a su condición y ha tenido que organizar rifas para costear sus gastos médicos en el extranjero dijo: “Mi vida ha cambiado demasiado, ya necesito un descanso”.

Por el momento, Horna, quien tiene una hija con Samahara, permanece bajo vigilancia médica estricta en Estados Unidos, donde reside junto a su familia, esperando una evolución favorable que evite el tratamiento más intenso.