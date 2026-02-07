“Ya necesito un descanso”: Youna Horna presenta complicaciones en su lucha contra el cáncer

Resumen

Agobiado por el ritmo de la enfermedad, el joven que recientemente perdió su empleo debido a su condición y ha tenido que organizar rifas para costear sus gastos médicos en Estados Unidos | (Foto: Instagram @flockogram)
Por Redacción EC

Youna Horna, barbero y exnovio de Samahara Lobatón, quien fue diagnosticado con leucemia mieloide crónica, informó recientemente que su cáncer ha mutado, volviéndose más letal y resistente a los tratamientos convencionales.

