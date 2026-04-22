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A pesar del optimismo por su mejora, el barbero no ocultó el agotamiento emocional que implica enfrentar su enfermedad |(Foto: Instagram @flockogram)
A pesar del optimismo por su mejora, el barbero no ocultó el agotamiento emocional que implica enfrentar su enfermedad |(Foto: Instagram @flockogram)
Por Redacción EC

El barbero peruano Jonathan Horna Feijoo, conocido popularmente como Youna, compartió noticias alentadoras respecto a su salud tras someterse a nuevos exámenes que confirman una evolución positiva en su lucha contra la leucemia.

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