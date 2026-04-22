El barbero peruano Jonathan Horna Feijoo, conocido popularmente como Youna, compartió noticias alentadoras respecto a su salud tras someterse a nuevos exámenes que confirman una evolución positiva en su lucha contra la leucemia.
El creador de contenido, expareja de Samahara Lobatón, destacó una reducción significativa en los indicadores que monitorean su enfermedad, mencionado a través de sus redes sociales las cifras exactas que reflejan su progreso clínico.
“Me dijeron que el tratamiento está yendo superbién; mi cáncer empezó en 1.4, ahorita está en 0.8 y la meta es llegar a -0.8”, precisó al referirse a los datos que determinan el éxito de su recuperación.
CONOCE MÁS: Youna se muestra celoso tras acercamientos entre Samahara Lobatón y Renato Rossini
Esta mejoría no solo representa un alivio médico, sino que le ha permitido retomar su rutina y volver al gimnasio, una actividad que había sido suspendida por la agresividad del padecimiento y que ahora integra como parte de su rehabilitación física y emocional.
Días atrás, el propio influencer había calificado este momento como “decisivo” mientras esperaba con incertidumbre la respuesta de su organismo a las terapias contra el cáncer de sangre.
MÁS INFORMACIÓN: Samahara Lobatón aclara que no se ha reconciliado con Youna: “Fue un reto de TikTok”
A pesar del optimismo actual, el proceso ha sido una montaña rusa emocional para el barbero. Al recordar el instante en que recibió la noticia junto a su madre, confesó haber quedado en un estado de vulnerabilidad total. “Yo solo estaba en shock”, relató.
Desde entonces, el camino ha estado marcado por la inestabilidad propia del tratamiento, según comentó en una reciente transmisión en vivo donde admitió que “hay días muy oscuros y otros en los que solo estás feliz porque amaneciste mejor”.
El presentador argentino Marcelo Tinelli confirma públicamente su separación de Milett Figueroa tras el anuncio de ella sobre el fin de su relación sentimental. Tinelli declara que terminaron en marzo y asegura tener excelentes términos con ella y su familia, aunque según reportes habría quedado en shock por la forma en que se hizo público.