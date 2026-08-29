El creador de contenido Jonathan Horna, conocido como Youna, se pronunció en redes sociales luego de que el reality ‘La Prisión de Destino 2’, grabado en Miami y emitido por YouTube, interrumpiera de forma sorpresiva su transmisión en vivo este viernes 28 de agosto.

Tras la caída del ‘streaming’, Horna publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram junto a la influencer dominicana Abigail Rosé Rodríguez con un mensaje que sus seguidores interpretaron como una despedida del proyecto.

Youna sorprende con publicación en Instagram tras dejar de transmitirse 'La Prisión de Destino 2'.

“Gracias por darme la confianza y el cariño de poder hacer un contenido juntos, mi hermosa”, escribió el barbero, lo que provocó una ola de reacciones e interrogantes entre los usuarios sobre el estado del formato.

Ante las especulaciones de una supuesta intervención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la residencia donde se graba el programa, Youna descartó problemas con las autoridades estadounidenses.

La producción del programa llamó al frente al barbero para que explicara los motivos del distanciamiento | Foto: YouTube

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“No puedo dar información. Yo tengo permiso para trabajar, estoy de manera legal acá. Que mi familia sepa que estoy bien”, afirmó en declaraciones al periodista Samuel Suárez, creador del portal Instarándula.

Consultado sobre el futuro del programa y su posible regreso, Horna evitó dar detalles por acuerdos de confidencialidad con la organización. “No tengo permitido dar información sobre lo que va a pasar. No me quiero meter en problemas”, señaló.