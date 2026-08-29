Al ser consultado sobre el futuro del reality, prefirió abstenerse de declarar | (Foto: Instagram @flockogram)
Al ser consultado sobre el futuro del reality, prefirió abstenerse de declarar | (Foto: Instagram @flockogram)
Por Redacción EC

El creador de contenido Jonathan Horna, conocido como Youna, se pronunció en redes sociales luego de que el reality ‘La Prisión de Destino 2’, grabado en Miami y emitido por YouTube, interrumpiera de forma sorpresiva su transmisión en vivo este viernes 28 de agosto.

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