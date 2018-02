YouTube. La actriz mexicana Stephany Sigman, recordada por su participación en las películas hollywoodenses “Spectre” y “Annabelle 2”, sumó denuncias de acoso sexual a la que hiciera Karla Souza, al revelar que también sufrió abusos en los inicios de su carrera.

Stephany Sigman, de 30 años, reveló a la periodista Carmen Aristegui en CNN en Español que cuando tenía 22 años fue acosada por un director para tener relaciones íntimas; y que la esposa del cineasta también planeaba participar de los encuentros.

La intérprete relató que en una fiesta esta pareja la empujó a una habitación oscura para tocarla, ella se opuso y se defendió. Dos años después, según denunció, los encontró de nuevo y el acoso se repitió.

"Cuando salí (de la habitación) le conté a la gente, a mis amigos, que me contestaron 'es fulanito', 'así es él', 'hace lo mismo siempre', 'ya ves que son muy excéntricos como pareja'", relató Stephany Sigman en la entrevista que se encuentra en YouTube.

Karla Souza confesó este martes haber sufrido agresión sexual y física de parte de un director de cine, cuyo nombre no reveló. A raíz de esta denuncia, la cadena mexicana Televisa anuncio que rompía su relación laboral con el cineasta Gustavo Loza, quien ha negado haber abusado a la figura de "How to Get Away with Murder".