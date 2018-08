YouTube: Angélica María se pronuncia tras fuerte caída en el escenario

Tras sufrir una fuerte caída mientras ofrecía un concierto en el Auditorio Nacional de México, la cantante Angélica María dijo que se encuentra bien, aunque con mucho dolor. El video del comentado incidente quedó registrado en YouTube.

En una entrevista para el programa radiofónico de Javier Poza, la intérprete dijo que no podía abandonar el concierto, pues mucha gente la fue a ver desde sitios lejanos.



"Me levanté y canté. Ojalá que no me suceda (otra vez) porque sí duele mucho, me duele todo".

Como se puede ver en el mencionado video de YouTube, La también actriz tropezó con una bocina en el escenario mientras cantaba uno de sus temas. Lejos de cancelar el show, la actriz se levantó y hasta bromeó con su caída.

Comentó que fue al hospital en donde le sacaron unas placas y le hicieron varios estudios que descartaron alguna consecuencia grave tras la caída.

La cantante aún presenta dolor en las costillas, la mano izquierda y en general en todo el lado izquierdo del cuerpo.