YouTube: Becky G sorprende al revelar cuánto dinero tiene | VIDEO

La cantante Becky G estuvo de gira por España y visitó el set de "La resistencia", programa que ya se ha hecho conocido por consultarle sin tapujos a sus famosos entrevistados cuánto dinero tienen en su cuenta bancaria. La pregunta tomó desprevenida a la intérprete de "Mayores", cuya reacción está disponible en YouTube.

David Broncano, conductor del show de Movistar+ que tiene un canal oficial en YouTube, fue directo al grano y le formuló a la estrella de origen latino la consulta. "¡¿Qué pregunta es esa?!", fue la inmediata reacción de la artista, quien luego sorprendió al señalar que no recibe tanto dinero por su trabajo como otros imaginan.

"Yo todavía vivo en el barrio, ¿eso qué te dice?", respondió la cantante de "Mayores".

"Muchos piensan que las artistas 'famosas' que tienen números 1 tenemos bastante dinero, pero no es cierto. Realmente, no importa, no quiero decir: 'Tengo una casa muy grande, y mil carros'. Mis hermanos van a una escuela muy tranquila, hago mis cosas, pero muy humilde", continuó la intérprete de origen estadounidense, como se aprecia en el minuto 9:30 de este video de YouTube.

EN VIDEO: Becky G en el programa "La Resistencia" de Movistar+. (Fuente: YouTube)

Becky G también explicó que a pesar de tener contrato con tres disqueras, lo que recibe por ello no es mucho. "Cuando ya has llegado a un momento de tu carrera, cuando has firmado tantos contratos, y cada persona tiene que decir: 'Toma tu parte de mi proyecto'. Eso te dice mucho. Yo tengo firmado (contrato) con tres diferentes disqueras. Aunque el nombre 'Becky G', hace mucho dinero, lo que me llevo no es mucho".

La artista luego hizo la salvedad de que para ella lo más importante en su carrera no es lo económico.

"No hago esto por el dinero, sino por la pasión. Esto me encanta, es una oportunidad muy buena para mí", indicó.