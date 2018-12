Cardi B es una amante de los autos y suele publicar fotografías a bordo de lujosos vehículos; sin embargo, la rapera acaba de demostrar que aún no sabe conducir. La cantante se animó a manejar un auto junto a James Corden y el resultado no fue favorable.

La rapera fue la invitada al programa "The Late Late Show", donde participó del divertido segmento "Carpool Karaoke", pero no solo resaltó con sus canciones, sino por su poca habilidad para conducir.

Cardi B le confesó al animador James Corden que no sabía manejar, por lo que el comediante se animó a darle unas clases en el estacionamiento de los estudios de CBS. Al intentar conducir, la rapera pasó por encima de algunos conos y banderillas e incluso casi golpea al camarógrafo que estaba detrás del auto.

Antes que los incidentes pasen a mayores, James Corden le ofreció cambiar de roles y que ella asuma el lugar del copiloto para luego empezar a cantar "Bodak Yellow".

Luego de una divertida entrevista, donde cantaron los éxitos de Cardi B, James Corden le preguntó a la rapera si a pesar que su música va dirigida para un público juvenil, ella podría cantar para gente de la tercera edad.

La cantante dijo que no tendría ningún problema y ambos se dirigieron a un salón de baile para personas de la tercera edad, donde todos los participantes bailaron al ritmo de "I Like It". Incluso uno de los participantes se animó a preguntarle a Cardi B si estaba disponible para ser su pareja. Ella respondió: "¡Claro!".