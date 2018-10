YouTube: Daniela Aedo, la protagonista de "Carita de Ángel", debuta como cantante

Daniela Aedo, la actriz protagónica de la telenovela "Carita de ángel" (2000), regresó a los escenarios en su faceta de cantante y ha lanzado su primer sencillo Cicatrizte, que en su canal de Youtube suma, hasta el momento, 84 mil visitas.

"La verdad estoy muy contenta, independientemente de la cantidad de views, la gente ha sido muy cariñosa, casi todos los comentarios han sido muy bonitos. Me dicen cosas como 'yo la veía de morrita' y 'la canción está bien padre' o 'yo ni la conocía pero me gustó su canción'. Estoy feliz de que les gustara y se hizo como mucho cariño para que la disfrutarán, que bueno que funcionó", declaró la joven de 25 años.

Su mayor inspiración al momento de componer es el amor y el desamor, pero siempre con un toque rebelde. Para ella el encontrar su estilo no fue complicado, su gusto por el rock se combinó con su formación de jazzista y su descubrimiento del bolero, mezcla que se dio en el momento de grabar en el estudio dando como resultado una canción romántica pero bailable.

"Desde que comencé a grabar el EP decidí que quería canciones más movidas, que prendieran a la gente, en mi repertorio tengo canciones de todo tipo y pusimos cuatro para grabarlas. Fue un proyecto muy natural, al momento de tomar esta canción la letra era un poco más triste y decidimos convertirla en algo más rockero, así se fue dando la música".

Por el momento, Daniela tiene preparados cuatro temas más que dará a conocer con su respectivo video, y si todo marcha bien con este sencillo a finales de noviembre la gente conocerá uno de estos.

Daniela explicó que después de haber participado en la telenovela ¡Vivan los niños! (2002) cada vez se le fue complicando más el actuar y estudiar, pero al llegar a la educación secundaria tuvo que tomar una decisión y esa fue estudiar de tiempo completo. A los 15 años comenzó a tomar clases de música y fue su descubrimiento el rock.

"No sabía que estudiar de carrera, primero quería Ciencias Políticas pero a la mera hora me dio flojera y me dijo mi mamá y mi maestro de guitarra que aplicara para una universidad de música, e hice la prueba para Berklee College of Music de Bostón, que es un conservatorio de jazz, y me fui un par de años. Ahí me di cuenta que lo mio era componer, tocar y cantar mis propias canciones".

A su regreso en 2017, Daniela realizó un par de presentaciones en El Bataclán, en la colonia Condesa, para después probarse ante el público de Guadalajara y Argentina. También ese año lanzó su primer sencillo Voy a ti y un año después llegó el turno del tema Cicatrizte.

Ahora que casi todo en la música está funcionando a través de plataformas, Aedo no contempla la posibilidad de sacar un disco físico, porque sería complicado para ella que está trabajando de manera independiente, pero sobre todo porque con Cicatrizte está explorando terreno para saber cómo se debe manejar, "y ahí va uno intentando tomar las mejores decisiones, con lo poco que sabes hasta el momento; no estoy cerrada para firmar con alguna disquera, porque al final del día son parte importante de la industria pero sobre la marcha iremos verlo, porque siento que todavía falta para eso".

Aunque tiene un canal en Youtube, Daniela no se considera una youtuber, "yo abrí mi canal para reconectarme con la gente, para platicarles de mi vida porque sé que siempre han tenido muchas preguntas, para convivir con ellos y sobre todo para enseñarles todo mi proceso. Al final estoy transformando mi canal en uno de música, pero no quiero ser youtuber y les tengo mucho respeto".

Por lo pronto Daniela participará en la conducción de las Lunas del Auditorio Nacional el 31 de octubre, un reconocimiento otorgado a los mejores espectáculos en vivo en México, en su edición digital, así que pondrán verla en las cuentas de Instagram, Facebook y Youtube de este evento.