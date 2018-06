YouTube: Cher prefirió comer lengua de vaca a elogiar a Donald Trump | VIDEO

La cantante y actriz Cher sorprendió en la última edición del programa "The Late Late Show", del comediante James Corden. La intérprete de "Believe" comió lengua de vaca al no querer responder sobre Donald Trump, en un juego de preguntas y respuestas. El video está disponible en YouTube.

Corden la invitó para participar en la secuencia "Spill Your Guts Or Fill Your Guts", donde el conductor hace algunas preguntas incómodas, hasta que el artista se anime a responder o probar alguno de los potajes desagradables de la mesa.

Primero, Cher le preguntó a Corden quién era la persona más ebria de la reciente boda real, y a pesar de saber "exactamente quién era", Corden optó por probar un huevo podrido.

Cher en el programa de James Corden. (Fuente: YouTube)

A continuación, Corden le pidió a Cher que nombrara a sus cuatro mejores amantes, pero para desilusión de todos, la legendaria estrella se comió una oruga seca.

En el turno de Cher, ella le preguntó al conductor con quien le gustaría cantar nuevamente: Britney Spears, Miley Cyrus y Mariah Carey, pero él no quiso responder nuevamente.

Finalmente, a Cher se le encargó lo imposible: decir algo bueno sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "¿Qué hay de bueno en él?", preguntó ella. "No hay nada agradable en él, no puedo decir una cosa buena de él". Así que cogió la lengua de vaca de la mesa y le dio un mordisco considerable.

La secuencia protagonizada por Cher ya tiene más de 300 mil reproducciones en YouTube.