YouTube: Eugenio Derbez genera polémica con declaraciones sobre salario de jóvenes

Eugenio Derbez empezó la promoción en México de su película "Hombre al agua" con una polémica. Fue durante una conversación con Adela Micha (disponible en YouTube) que el actor aseguró que le causaba sorpresa cuando los jóvenes le preguntaban cuánto les iban a pagar cuando él les ofrecía un trabajo a su lado.

El comediante estaba hablando sobre los sacrificios que había hecho para lograr el éxito y dijo que para él una clave es no pensar en el dinero, sino en los resultados a futuro y en hacer las cosas bien. "No se aceptan devoluciones", su primera película para el mercado estadounidense, ostenta el récord de ser la cinta en español más taquillera de la historia. Tras lograrlo, el mexicano ha empezado a co producir sus películas bilingües, pero él explica que lo hace sin cobrar a sus socios.

"(...) Yo no cobro. En lugar de decir: 'Me das tanto por mi trabajo como productor', yo digo: 'Yo no te cobro nada, yo trabajo como negro, pero somos socios'", declaró Eugenio Derbez, como se aprecia en el minuto 32:30 de este video de YouTube:

Adela Micha entrevista a Eugenio Derbez. (Fuente: YouTube)

El actor explicó que hacer cine en Hollywood en es un negocio arriesgado, pero que él tiene fe en sus películas.

"Yo las hago no pensando en el dinero (...) Cuando empiezas a pensar en hacer dinero, las cosas te salen mal, es como un karma del universo", afirmó el actor, quien reaccionó con la frase que desató la polémica ante esta pregunta de su interlocutora: "¿No crees que los chavos (jóvenes) hoy en día piensan mucho en la lana (dinero)?".

"Totalmente", fue la respuesta de Eugenio Derbez, quien luego contó que le generaba incomodidad cuando le preguntaban por el salario los jóvenes a los que les ofrecía trabajar a su lado.

"Ahorita yo joven al que le hablo, le digo, por inventar (una situación): 'Oye, necesito que me trabajes mis redes sociales, ya que tú te ves chavo y sabes de estas las cosas'. Y me dicen: 'Sí, claro que sí, cuánto me van a pagar'. Y yo no lo puedo creer, me enoja", declaró Derbez, ante la aprobación de Adela Micha, quien le dijo: "Es increíble. Si voy a trabajar con Eugenio Derbez, aunque no me pagues".

LO CRITICAN

Las palabras de Eugenio Derbez tuvieron inmediata repercusión. En especial entre los profesionales de las comunicaciones especializados en redes sociales.

"Eugenio, ¿no puedes creer qué? ¿No puedes creer que los que no 'nos vemos chavos y le sabemos' no merecemos una justa retribución por nuestro trabajo?", escribió un usuario de Twitter.

El comediante Chumel Torres, una de las figuras más populares de YouTube en América Latina, recordó cuando empezó su carrera como community manager. Luego añadió con ironía: "Trabajar para Derbez debe ser lo mejor de la vida porque lo mejor de la vida es gratis".

Qué bueno que no pensaba así las marcas de las que fui community manager cuando llegué a CDMX y no tenía nada más que una laptop y la idea de hacer El Pulso.pic.twitter.com/R2nqSMugf0 — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) 10 de mayo de 2018

POLÍTICA Y ESPINAS

Poco antes de estas declaraciones, Eugenio Derbez causó controversia entre los partidarios del candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador en México.

Algunos usuarios de Twitter lanzaron una campaña para boicotear la película del comediante luego que dijera en una radiodifusora local que "no estoy seguro que (López Obrador) pueda ser la mejor opción".

Derbez es quizá el comediante más conocido de México, pero López Obrador también es popular, y goza de una amplia ventaja en las encuestas sobre la elección del 1 de julio.