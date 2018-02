YouTube: cineasta es denunciado por actriz mexicana de agresión sexual

YouTube. La actriz mexicana Karla Souza, actualmente integrante del elenco de la premiada serie “How to Get Away with Murder”, confesó este martes haber sufrido agresión sexual y física de parte de un director de cine, cuyo nombre no reveló.

Sin embargo, para la noche del mismo día, Televisa rompió toda relación con el cineasta Gustavo Loza, quien había dirigido a Souza en la película "¿Qué culpa tiene el niño?".

A través de un comunicado, la empresa de medios de comunicación mexicana señaló que será cancelado cualquier proyecto en el que participe el director. Además, afirmó su disposición para esclarecer el caso de violación.

Fue en conversación con la periodista Carmen Aristegui, para CNN en Español, que Karla Souza denunció haber sido acosada y violada sexualmente al principio de su carrera. En la grabación, subida a YouTube, se la ve afectada por el episodio.

"Acabé cediendo de cierta manera que me besara, que me tocara de formas que yo no quería que me tocara, y en una de las instancias me agredió violentamente y, sí, me violó", acusó Souza en la entrevista televisada.

La declaración de Karla Souza a Carmen Aristegui es la primera de una serie de entrevistas que ofrecerán figuras del espectáculo sobre abusos sexuales de los que han sido víctimas, como parte del movimiento #MeToo.