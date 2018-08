Kim Kardashian se enfrentó a su hermana Kourtney Kardashian en una discusión por la planificación de una sesión de fotos familiar, según se puede ver en un adelanto de la próxima temporada del reality "Keeping Up With the Kardashians", publicado en YouTube.

Las famosas hermanas del clan se pelearon frente a su madre Kris Jenner por la fecha de la sesión anual de tarjetas navideñas de su familia.

"Nadie te quiere en el maldito rodaje, así que sal de aquí", gritó Kim después de que Kourtney explicara sus conflictos de programación. "Estoy planeando la sesión, así que no te queremos en el rodaje", agregó Kim.

Kris salió en defensa de Kim, y llamó "molesta" a Kourtney mientras señalaba que solo trataba de hacer enojar a su hermana.

Kim Kardashian y Kourtney Kardashian pelean

"¿Por qué, porque Kim lo quiere en su horario?", respondió Kourtney. Kim entonces hizo un comentario mordaz, criticando la vida profesional de su hermana. "Tal vez si tuvieras negocios importantes que te apasionaran entonces sabrías lo que se necesita para hacer negocios, pero no es así. Así que no actúes como si supieras de lo que estoy hablando".

Kourtney se levantó de la silla para irse, mientras Kim agregó: "Kourtney está fuera. Ella no estará en la sesión porque ella es la que tiene el horario molesto. Ella es la menos emocionante de mirar".

La nueva temporada de “Keeping Up With the Kardashians” se estrena el 5 de agosto en E!.