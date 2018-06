Veinte años después, Lucero se animó a aclarar una 'leyenda urbana' que la perseguido desde que en 1995 se presentó en el programa de Raúl Velasco en la TV mexicana. Fue durante una entrevista con Adela Micha (que ya está disponible en YouTube) que 'La novia de América' se refirió al supuesto incidente.

La 'leyenda' surgió a partir de la participación de la estrella en "Siempre en domingo". Un diario de Guadalajara publicó al poco tiempo una columna de chismes titulada "La fuga prohibida" en la que aseguraba que, durante su performance, Lucero no pudo contener un gas estomacal y que el conductor del espacio, Raúl Velasco, se lo hizo notar en vivo.

El chisme pudo haber pasado desapercibido, pero tomó dimensiones que ni Lucero ni el desaparecido Raúl Velasco imaginaron. La historia empezó a perseguir a la cantante, quien 23 años después, se refirió a lo ocurrido.

En el video de YouTube, que puedes ver en la parte inferior de este texto, Adela Micha leía para la cantante comentarios que le hacían llegar sus seguidores. Al darse cuenta que algunos de ellos se referían a "gases estomacales", Lucero pidió la palabra.

"Quiero aclarar el mito, es la oportunidad", dijo la estrella con buen humor. "Podrían pensar que fue una flatulencia y no pasa nada, pero no fue así", añadió la artista. "A la fecha hay gente que, además muy déspota, dicen que ocurrió así. Y nunca en mi vida me ha pasado", sentenció entre risas.

Lucero aclara incidente en el programa "Siempre en domingo". (Fuente: YouTube)

En la entrevista, Lucero también recordó que recientemente tuvo una conversación privada con el hijo de Raúl Velasco en la que hablaron del mito. Lucerito, la hija de la cantante, estaba presente y, al escuchar lo que había ocurrido intentó buscar el video en YouTube y se encontró con una grabación en la que el fallecido conductor aclaraba los rumores.

En aquella ocasión, el presentador decía que sentía que debía hablar al respecto porque se especulaba que la cantante no había retornado a su programa por lo ocurrido.

"No vaya a ser que de veras la chiquita por pena tenga algo conmigo y yo ni enterado estoy. Nada de lo que dicen pasó", afirmó Velasco para luego emitir la presentación de Lucero sin cortes ni ediciones.

Este es el clip disponible en YouTube:

Raúl Velasco habla sobre lo ocurrido con Lucero en "Siempre en domingo". (Fuente: YouTube)

Lucero es una de las figuras más populares del entretenimiento mexicano. Comenzó su carrera cuando era una niña y, además de cantar, ha hecho cine y televisión. Actualmente su faceta actoral está en 'stand by' y prioriza su carrera musical.