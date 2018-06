Luis Miguel: difunden supuesto audio de Luis Rey, semanas antes de morir

La periodista mexicana Claudia de Icaza difundió en su cuenta de YouTube, un audio que, según asegura, es de Luis Rey, el padre de Luis Miguel, semanas antes de fallecer.

De Icaza afirma que la grabación la obtuvo de una entrevista que le hizo en 1992 a Yolanda Mingo Gallego, la última pareja de Luis Rey.

"Este CD es grabado por Luis Rey dos meses antes de morir... Él tenía la idea de volver a cantar y quería regresar a América", comienza diciendo De Icaza en el mencionado video de YouTube.

La periodista, recordada por publicar en 1994 un libro sobre la vida de Luis Miguel, revela también que Luis Rey falleció debido a una sobredosis de cocaína y que, al parecer, influenciado por las drogas, es cuando habla en este audio de octubre de 1992.

"No hay nada más hermoso que cuando se tiene fe. No hay nada que pueda hundir el barco, ni la mayor tempestad. La música, hermoso secreto de dos seres que puede ser lo más bonito que se puede lograr… La rosa de los vientos nos sobra, no la vamos a necesitar, tenemos en nuestras manos la credibilidad. Este barco no se puede hundir, está lleno de amor, porque la música es lo más hermoso que creó la humanidad. Esos cuatro marineros, vamos a cruzar el Atlántico para hacer algo que hace posiblemente 500 años hizo algo similar, sin luz, por eso se confundieron los marineros pero llegaron a puerto", se escucha decir a Luis Rey en el audio.

Segundos después de estas palabras, De Icaza difundió el extracto de una canción compuesta por Luis Rey, de nombre "No me arrepiento", con el que según la periodista el padre de Luis Miguel daría a entender que no se arrepiente de cómo llevó su vida y la de su familia.

De Icaza revela, además, que tuvo la intención de hacerle llegar la grabación a Luis Miguel pero que Alejandro Basteri, hermano del cantante, finalmente no lo permitió debido a que dudó de la veracidad del audio.