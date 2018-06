Luis Miguel: Raúl Velasco habló de su incómodo encuentro con Luisito Rey

En 1997, Raúl Velasco emitía un programa especial de "Siempre en Domingo" con motivo de los 15 años de trayectoria de Luis Miguel. En aquel entonces, el conductor mexicano fallecido en 2006, reveló su incómodo encuentro con Luisito Rey, padre del cantante en un momento en que este dejaba de ser mánager de su hijo. Puedes ver el video en YouTube.

"Yo recuerdo todavía a Luis Rey que llegó a la oficina. Estaba transtornado, estaba muy molesto y me dice: Raúl nos equivocamos. Micky es un mal hijo porque ya se quiere ir y ya no me quiere reconocer todo lo que hice por él. Yo le dije: Luis el que está equivocado eres tú, los hijos no son de nuestra propiedad, hay que darles alas y fuerza y que vuelen ellos solos. Ese consejo no sirvió de nada porque siguió muy resentido Luis Rey pero las cosas no podían darse de otra manera. Luis Miguel tenía que dirigir su carrera solo... y Luis Rey debía seguir cantando y componiendo pero bueno así se dieron las cosas en la vida", revelaba Velasco en el video de YouTube.



En otro momento del programa especial, Velasco emite una entrevista a Luis Miguel de 1990. En ella, el cantante le daba detalles al conductor de "Siempre en Domingo" de porqué decidió continuar su carrera sin Luis Rey.

"¿A qué edad pudiste hacerte cargo de ti mismo? , le pregunta Velasco a Luis Miguel.

"Yo siento Raúl que fue cuando mi padre ya no tuvo tanto que ver como profesional en mi carrera y eso fue a los 17 años, en que yo comencé a tomar las riendas de mi vida profesional y la personal todavía me la cuidaba bastante mi papá. Y no me arrepiento de hacerlo porque el cuerpo me pidió liberarme", reveló el cantante.

Lo que se sabe hasta ahora y según nos va revelando la serie sobre Luis Miguel, el astro mexicano, al cumplir la mayoría de edad, decidió manejar su carrera sin el manejo de su padre. Los motivos de su decisión responderían, entre otras, a una serie de irregularidades en el manejo del dinero y la constante explotación de parte de Luis Rey.