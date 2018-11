El corredor de autos peruano Mario Hart continúa su faceta de músico, esto al lanzar el tema "Llegó la hora" junto al conocido cantante colombiano Andy Rivera.

El piloto de automovilismo y cantante de reguetón Mario Hart debutó en la música con el éxito del 2015 : "Yo no fui"; luego mantuvo su carrera musical con canciones como: "Yo Quiero Estar Contigo", "Tal Para Cual", "Golpes En El corazón", "Dispuesta", "Ponte Bonita", "Aquí Se Queda", "La atención del Party", y "No Me Busquen".

Y este 2018 presenta su nueva producción musical "Llegó la hora", que tiene como modelo principal a su ahora esposa, Korina Rivadeneira.

"Una producción hecha con mucho cariño y mucho esfuerzo para todos ustedes de manos del buen @elmundoderabbit y @eduardoflorespe con todo su equipo de primera, para poder darles algo a la altura de lo que se merecen después de tanto apoyo que me dan!! Espero que esta canción marque un nuevo comienzo en mi carrera musical, esta vez de la mano de un gran artista como es @andyrivera_ y @therudeboyz_ @kevinadg@chanelgenio @mavig420 @soyyokenai Gracias a toda la gente que formó parte de este proyecto! Mi esposita @rivadeneirak la protagonista de este video. Gracias a mis amigos que estuvieron presentes! Entre ellos @lucianafusterg !! Gracias @costadelsolperu por las instalaciones. Gracias a @igorkc7 por seguir confiando.

Gracias a mi patito @pato_quinones @alessiadragob

@marpereyra_ por la coreo!! Estoy seguro que de la mano de Dios y de todos ustedes está canción será un HIT!!", escribió el cantante por medio de su cuenta de Instagram.

Recordemos que el ahora presentador de espectáculos, había dejado un poco de lado su carrera musical para dedicarse a otras actividades; sin embargo con este nuevo tema, pretende volver con fuerza.