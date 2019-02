Michael Bublé quedó impresionado con la voz de fans al que invitó a cantar | VIDEO

El cantante canadiense Michael Bublé lanzó el año pasado su álbum “Love”, gracias al cual inició una gira mundial que le permitió regresar a los escenarios de los que estuvo alejado por más dos años, luego de que su hijo mayor, Noah, fuera diagnosticado de cáncer.

Durante el show que ofreció el último domingo en Georgia, en Estados Unidos, Michael Bublé quedó impresionado con la voz de un fanático al que eligió y le prestó el micrófono para que cante una canción durante su concierto.

Michael Bublé estaba a punto de interpretar “Fly me to the moon” de Frank Sinatra cuando se acercó al público que asistió a ver su show. Fue un hombre identificado como Andrew Zarrillo el afortunado que fue seleccionado debido a que estaba en primera fila.

“¿Necesitas ayuda?”, le preguntó Michael Bublé. “Yo lo tengo”, le respondió Andrew Zarrillo muy confiado y empezó a cantar, dejando boquiabierto al intérprete canadiense y a los demás asistentes al espectáculo, a quienes les arrancó fuertes aplausos.

Mientras cantaba, Andrew Zarrillo se animó a besar a su novia, quien no dejaba de grabarlo emocionada. El video se ha vuelto viral y lo compartimos en esta nota para que tú también puedas visualizarlo: