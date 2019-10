Rodrigo González ya no está en la señal abierta de la TV peruana, pero no por ello deja de ser noticia. El conductor conocido como ‘Peluchín’ fue invitado al canal de YouTube de María Pía Copello, a quien le terminó confesando que su romance con Sean Rico llegó a su fin tras 5 años de relación.

“Y hablando del amor, ¿La gente quiere saber qué ha pasado con Sean?”, preguntó la ex animadora infantil a González, uno de sus amigos más cercanos fuera de la pantalla.

Ante la consulta, el exconductor de “Válgame Dios”, no evadió la pregunta; sin embargo, evitó dar detalles del por qué la relación llegó a su fin.

“Siempre he sido blindado en mi vida con amor y las cosas que me pasan y me siguen pasando son todas decisiones propias (...) yo he decidido esto, lo otro y qué quiero para mi vida”, sostuvo al respecto sin dar mayor información.

“¿Por qué me lo preguntas? porque no ves algo ya, entonces te voy a responder como el Divo de Juárez: “lo que se ve, no se pregunta”, agregó entre risas.

“Los amigos como yo, me hace sentir bien verte bien y creo que eso es lo único importante al final”, dijo la exconductora de “Esto es Guerra”.

Rodrigo González y Sean Rico se conocieron a través de las redes sociales. El presentador de TV dijo que fue él quien dio el primer paso. ‘Peluchín’ hizo pública su homosexualidad en abril del 2015, tras la celebración de la Marcha del Orgullo Gay en Lima.

El conductor dijo en su momento que consideraba que, debido a la sociedad conservadora peruana y al tipo de público al que estaba dirigido su programa, le impidió en su momento mostrarse públicamente con Sean, a quien le llevaba 10 años.

En 2016, la González y Rico protagonizaron la primera portada de una pareja gay en una revista peruana. Esto se dio en el marco del Día Internacional contra la Homofobia.

Sean Rico, nacido en Venezuela, pero de padre colombiano y madre peruana, apareció por última vez en la cuenta de Instagram de González en junio de este año, cuando celebraban su quinto aniversario en pareja.