Carlos Peniche, el sobrino del actor Arturo Peniche reapareció en el programa "Ventaneando" físicamente muy cambiado, luego de hacer noticia, hace dos semanas, por vivir en las calles y revelar sus problemas con el alcohol. El video ya está disponible en YouTube.

Bañado y vestido con traje y corbata, Peniche reveló que fue lo que lo llevó a terminar viviendo en las calles luego de ser uno de los rostros de TV Azteca.

"Un día yo estaba trabajando padrísimo y de repente ya no me contrataban. Empecé a insistir y nada. Realmente me sentía frustrado porque empecé a hacer cosas que no estaban vinculadas con la actuación", contó.

Peniche desmintió también que su ex novia Paula le haya robado, como se entendió en el reportaje propalado en "Ventaneando", hace dos semanas.

"Era una relación muy bonita, pero ella no tiene nada qué ver, ella no me robó, (sí me robó otra pero no voy a decir nombres), ella no me robó nada, es maravillosa, yo fue el que la destruyó", dijo.

El actor señaló que está dispuesto a afrontar su problema de alcoholismo y que espera propuestas de trabajo. "Mi plan es decirle a los productores que aquí estoy", sostuvo.