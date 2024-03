Yvonne Frayssinet se pronunció por primera vez sobre el distanciamiento que habría entre su esposo Marcelo Oxenford y la periodista Juliana Oxenford, quien reveló que su padre no la ama y que no tiene ninguna relación ella.

En diálogo con ‘Amor y Fuego’, la actriz peruana dijo que le apena que la periodista se sienta afectada y que espera que en un futuro padre e hija puedan dejar sus diferencias en el pasado.

“Eso está superado, no me afectan esas cosas, pero si me da pena que ella este afectada por eso (...) Yo vivo mi vida y tengo muchas cosas que hacer, en qué pensar, lo positivo es lo que más me jala. Ojalá que las cosas se arreglen, porque me gustaría mucho que se arreglen”, dijo la intérprete.

Marcelo Oxenford, por su parte, se mostró incómodo con la prensa y evitó responderle a su hija frente a cámaras. “No me interesa, yo no hablo esas cosas. Es un tema familiar”, dijo el actor.

¿Qué dijo Juliana Oxenford sobre su padre?

Como se recuerda, hace unas semanas atrás, Juliana reveló en una entrevista con el diario Trome que no tienen ningún acercamiento con su padre.

“(La relación con tu papá sigue distante...) Sigue, sí. No hay ni un tipo de acercamiento. (¿Se acerca a sus nietos?) No hay una prohibición, pero tampoco lo hace. No lo hace”, sostuvo.