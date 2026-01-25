Escuchar
Zaca TV: Salandela, Michelle Onetto y Miranda Capurro se despiden de “Somos lo que somos”. (Foto: Instagram/Zaca TV)

Por Redacción EC

Zaca TV informó este domingo 25 de enero que Salandela, Michelle Onetto y Miranda Capurro no continuarán formando parte del programa “Somos lo que somos”. El anuncio fue realizado mediante un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales.

