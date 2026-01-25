Zaca TV: Salandela, Michelle Onetto y Miranda Capurro se despiden de “Somos lo que somos”

Zaca TV informó este domingo 25 de enero que Salandela, Michelle Onetto y Miranda Capurro no continuarán formando parte del programa “Somos lo que somos”. El anuncio fue realizado mediante un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales.

En el mensaje, el equipo del programa señaló que la salida de las conductoras “no ha sido nada fácil” y pidió a la audiencia acompañarlas en los nuevos proyectos que emprendan. “Esperamos las acompañen en todo en lo que se embarquen de ahora en más con el mismo amor de siempre”, se lee en el pronunciamiento.

Asimismo, desde la producción expresaron palabras de agradecimiento y afecto hacia las tres integrantes, al destacar el trabajo realizado en conjunto. “Sabemos que ha sido una decisión muy difícil por el gran cariño al proyecto y todo lo que se construyó”, indicaron, al tiempo que afirmaron respetar la decisión tomada.

Finalmente, Zaca TV anunció que “Somos lo que somos” se tomará una pausa para reorganizar su segunda temporada. Según precisaron, el programa volverá más adelante “con el mismo amor de siempre”, una vez concluido el proceso de reestructuración.

Salandela, Miranda Capurro y Michelle Onetto dejan Zaca TV.

Mensajes de despedida de las conductoras

Tras el anuncio, Michelle Onetto agradeció públicamente a Zaca TV y a la audiencia por la experiencia vivida. “Gracias por la confianza, la oportunidad de haber formado parte de este proyecto hermoso, mis compañeros que se convirtieron en amigos, más que un equipo una familia”, escribió.

Asimismo, destacó el rol de la comunidad del programa: “La comunidad de zacatecos que son la magia de todo”. Finalmente, expresó optimismo por el futuro del canal: “No tengo dudas de que todo lo que se viene para Zaca va ser increíble!!”.

Por su parte, Miranda Capurro se dirigió directamente a la audiencia con un mensaje de afecto. “Mis zacatecos, los voy a extrañar un montón. Gracias por cumplirnos sueños y acompañarnos todos los días”, señaló.

Salandela también se pronunció tras el comunicado y destacó el vínculo construido con el programa y su audiencia. “Compartir este momento ha sido increíble, gracias por toda esta historia que sé que me voy a llevar conmigo para siempre”, escribió. Asimismo, dirigió un mensaje directo a los seguidores del espacio: “A todos nuestros zacatecos: los amo con todo mi corazón”.