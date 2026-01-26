Zaca TV: Salandela y Michelle Onetto se despiden con emotivos mensajes de “Somos lo que somos”

Escuchar
Salandela y Michelle Onetto se despiden con emotivos mensajes de "Somos lo que somos". (Foto: Instagram)

Salandela y Michelle Onetto se despiden con emotivos mensajes de “Somos lo que somos”. (Foto: Instagram)

Salandela y Michelle Onetto se despiden con emotivos mensajes de “Somos lo que somos”. (Foto: Instagram)
Salandela y Michelle Onetto se despiden con emotivos mensajes de “Somos lo que somos”. (Foto: Instagram)
En una sorpresiva medida, Zaca TV anunció que el programa “Somos lo que somos” se tomará un tiempo para reestructurarse ante la salida de los conductores Miranda Capurro, Salandela y Michelle Onetto.

