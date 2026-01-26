Zaca TV: Salandela y Michelle Onetto se despiden con emotivos mensajes de “Somos lo que somos”

En una sorpresiva medida, Zaca TV anunció que el programa “Somos lo que somos” se tomará un tiempo para reestructurarse ante la salida de los conductores Miranda Capurro, Salandela y Michelle Onetto.

A través de sus redes sociales, Zaca TV compartió un comunicado anunciando la salida de las conductoras del popular podcast y lamentando la decisión que “no ha sido nada fácil para ellas”.

Ante la incertidumbre de sus seguidores, las conductoras decidieron comentar dicha publicación de Zaca TV y compartir emotivos mensajes de despedida, donde agradecen a sus seguidores por la confianza y el respaldo.

Salandela y Michelle Onetto se despiden con emotivos mensajes de “Somos lo que somos”. (Foto: Instagram)

“Gracias por la confianza, la oportunidad de haber formado parte de este proyecto hermoso, Mis compañeros se convirtieron en amigos, más que un equipo, una familia. La comunidad de zacatecos que son la magia de todo, por cada momento que vivimos juntos en esto y experiencias loquísimas y hermosas que jamás hubiera imaginado. No tengo dudas de que todo lo que se viene para Zaca va a ser increíble”, escribió Onetto.

“Compartir este momento ha sido increíble. Gracias por toda esta historia que sé que me voy a llevar conmigo para siempre, y a todos nuestros zacatecos: los amo con todo mi corazón, seguiremos riéndonos juntos y queriéndonos en cada momento de estas nuevas etapas. La mejor suerte para todo lo que se viene, acá tienen a una zacateca más para siempre”, agregó Salandela.

Salandela y Michelle Onetto se despiden con emotivos mensajes de “Somos lo que somos”. (Foto: Captura de IG)

En el marco del anuncio de las salidas de las conductoras, Zaca TV informó que “Somos lo que somos” se tomará un tiempo, “el necesario para reestructurar su segunda temporada y volver con el mismo amor de siempre”.